Wahlen in Wila – Simon Mösch kandidiert als Einziger für das Präsidium Sechs Personen wollen einen Sitz im fünfköpfigen Gemeinderat von Wila. Das Gemeindepräsidium ist unbestritten. Rafael Rohner

Simon Mösch ist derzeit Finanzvorsteher, bald will er Gemeindepräsident werden. Foto: Madeleine Schoder

Einer der jüngsten Gemeinderäte in der Region Winterthur hat beste Chancen, bald einer der jüngsten Gemeindepräsidenten zu werden. Der 27-jährige Ökonom Simon Mösch (Die Mitte) bleibt der einzige Kandidat für das Wilemer Gemeindepräsidium. Innerhalb der zweiten Frist für die Erneuerungswahlen am 27. März ist kein weiterer Wahlvorschlag eingegangen.

Simon Mösch hatte seine Kandidatur bereits im November per Medienmitteilung bekannt gemacht. Er war im Alter von 22 Jahren sensationell in den Gemeinderat gewählt worden und hatte dabei einen gestandenen SVP-Kandidaten überflügelt. Eines seiner Hauptziele ist ein konstruktives politisches Klima. Gegensätzliche Meinungen seien erlaubt und erwünscht.

Bekannte Köpfe kandidieren

Zu einer Kampfwahl kommt es hingegen um die Sitze im Gemeinderat. Nebst den bisherigen Simon Mösch und Fredi Waldvogel (parteilos, Mechaniker) kandidieren neu die kaufmännische Angestellte Maya Berwert (SVP), der Architekt Ueli Erb (GLP), der Kommunikationsberater Michael Hutzli (parteilos) und der Werkstattleiter Bernhard Waldvogel (parteilos).

Ueli Erb arbeitet bereits in der Begleitgruppe für die Liegenschaftenstrategie mit und kündigte seine Kandidatur ebenfalls per Mitteilung an. Wichtige Anliegen sind für den 67-Jährigen demnach Teamarbeit und eine offene Kommunikation. In nächster Zeit stünden wichtige Projekte an, bei denen er seine Erfahrungen einbringen wolle, so etwa im Hochwasserschutz, Verkehr oder beim Thema Einheitsgemeinde.

Ueli Erb kandidiert für den Gemeinderat Wila: «Gute Teamarbeit.» Foto: pd

Ebenfalls einem grösseren Kreis bekannt ist der selbstständige Unternehmer Michael Hutzli, der als Mitgründer und Verwaltungsratspräsident der Gemeinschaftspraxis Wilacare in der Gemeinde aufgefallen ist. Der 38-jährige Kommunikationsprofi will gemäss Mitteilung den Dialog zwischen Behörden und Bevölkerung fördern, so ist er auch Präsident des Organisationskomitees für das Dorffest Wila 2023.

Michael Hutzli will neu in den Gemeinderat Wila: «Alle gemeinsam.» Foto: PD

Kandidatur vom Heubode

In der zweiten Frist hat sich ein Kandidat für die Nachfolge von Felix Adelmeyer gemeldet, der als Präsident der Sekundarschulgemeinde nicht mehr antritt. Neu zur Verfügung stellt sich Landwirt Josua Spörri (parteilos). Er führt mit seiner Familie seit 2017 das Restaurant Heubode in der Manzenhub. Auch für die übrigen frei werdenden Sitze in der Sekundarschulpflege sind Kandidaturen eingegangen.

Bei der Primarschule Wila kandidiert die Vertriebsleiterin Sandra Siepmann (parteilos) neu für das Präsidium. Die bisherige Schulpflegerin will damit die Nachfolge von Gisela Wahl antreten. Auch hier gibt es für alle vakant werdenden Sitze genügend Wahlvorschläge, genauso wie bei der Rechnungsprüfungskommission und der reformierten Kirchenpflege.

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

