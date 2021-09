Biennale Weiertal Winterthur – «Simpel und kraftvoll» Die schwarz bemalte Datscha von Isabelle Krieg bekam an der Biennale Weiertal den Jurypreis. Helmut Dworschak

«Schwarzes Haus» von Isabelle Krieg. Foto: Madeleine Schoder

Der Jurypreis der Skulpturen-Biennale Weiertal geht an Isabelle Krieg für ihr Werk «Schwarzes Haus». Die Künstlerin bemalte das kleine, weisse Gartenhaus am Weiher komplett mit schwarzer Farbe und verwandelte es so in eine Skulptur – «mit simpler und kraftvoller Geste», wie die Jury befand. Diese honoriere mit dem Preis «die präzise Auseinandersetzung der Künstlerin mit Ort und Kontext der Biennale», heisst es in der Medienmitteilung. Die Freilichtausstellung stand unter dem Motto «Idylle und Künstlichkeit».

Der Publikumspreis ging an das Künstlerduo huber.huber für ihre Goldfischtürme im Weiher, die ein Viertel der abgegebenen Stimmen erhielten. Die Kuben erinnerten an Hochhäuser. Wenn sie sich erwärmten, fanden sich die Goldfische dort ein. Der Titel des Werks «Funktionale Verstädterung: Städte voller Glück» stellte eine Verbindung zu urbanen Wohnformen her.