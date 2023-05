Es stimmt, dass intelligente Roboter immer fähiger werden. Sie können immer mehr Aufgaben übernehmen. Aber auch in Zukunft werden Roboter und Menschen bei der Erforschung des Weltraums zusammenarbeiten. Nur so können wir das Optimum herausholen.

Die Roboter werden auf ganz spezifische Aufgaben trainiert. Aber sie werden vieles nie so effizient erledigen können wie der Mensch. Als zum Beispiel einmal ein Marsrover ein Problem mit dem Getriebe hatte, tüftelten die Leute im Kontrollzentrum zwei Wochen lang, bis sie das Problem beheben konnten. Wäre ein Mensch vor Ort gewesen, hätte er das vielleicht innerhalb weniger Minuten lösen können. Oft werden Roboter auch als Vorboten an Orten eingesetzt, wo es anfangs noch zu gefährlich ist für Menschen, so wie aktuell auf dem Mars. Anschliessend kommt der Mensch nach.

Ich hoffe, einige. Ein Roboter kann vielleicht darauf trainiert werden, Muster besser zu erkennen als der Mensch. Was den Menschen ausmacht, kann ich jetzt nicht einfach in ein paar Worte fassen. Wir sind intelligent, haben Emotionen, Empathie und können komplexe Situationen viel schneller erfassen als ein Roboter.

Marco Alain Sieber, 34, stammt aus der Nähe von Burgdorf im Emmental. 2009 absolvierte er bei der Schweizer Armee eine Ausbildung zum Fallschirmaufklärer. 2015 schloss er sein Medizinstudium an der Uni Bern mit dem besten Diplom seines Jahrgangs ab. Die Doktorarbeit verfasste er über Roboterchirurgie. Ab 2020 arbeitete er als Helikopter-Rettungsarzt und ab 2021 als Urologe am Spitalzentrum in Biel. Er besitzt eine private Pilotenlizenz. Am 23. November hat ihn die ESA als einen von fünf Karriere-Astronauten und Karriere-Astronautinnen ausgewählt. Die Ausbildung begann Anfang April 2023. (jol)

Welche Forschung meinen Sie?

Zum Beispiel physiologische Experimente am Menschen in der Schwerelosigkeit und Strahlenversuche. Was man auch sagen muss: Neben der Wissenschaft geht es in der astronautischen Raumfahrt auch um die Entwicklung von neuen Technologien, die durchaus einen irdischen Nutzen haben können. Wenn es uns gelingt, unter den schwierigen Bedingungen im Weltraum zu leben, dann erfordert das zum Beispiel einen sehr effizienten Einsatz von Ressourcen, von dem wir auch auf der Erde profitieren können. Und mancher Nutzen lässt sich schlecht in Geld bemessen.