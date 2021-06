Zurück zur Normalität – Singapur will mit dem Zählen der Corona-Fälle aufhören Der Stadtstaat plant, Contact-Tracing und Fallzahlen-Monitoring einzustellen. Einen Lockdown wird es nicht mehr geben, denn Corona soll wie die Grippe behandelt werden. Andreas Frei

Unsere täglichen Corona-Fallzahlen gib uns heute: In Singapur soll es damit bald vorbei sein. Dann werden nur noch Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen gezählt. Foto: Wallace Woon (Keystone/EPA)

Keine täglichen Corona-Fallzahlen, kein Contact-Tracing, keine Aufregung bei einer Infektion – Covid-19 soll wie die saisonale Grippe behandelt werden. So will Singapur schon bald zu einer weitgehenden Normalität zurückkehren, einer Normalität, in der es auch keinen Lockdown mehr geben wird.

Der Plan stammt von der Covid-Taskforce, wobei diese im Gegensatz zur Schweiz nicht aus wissenschaftlichen Fachpersonen besteht, sondern aus Mitgliedern der Regierung. Die positiven Aussichten haben der Wirtschafts-, der Finanz- und der Gesundheitsminister vorgestellt, abgesegnet ist der Plan vom gesamten Kabinett.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung