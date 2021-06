Gemeindeversammlung in Pfungen – Singender Schreiber überrascht Publikum Die Gemeindeversammlung in Pfungen verlief ereignislos – bis sich der Gemeindeschreiber singend verabschiedete. Dagmar Appelt

Auf die reguläre Traktandenliste folgte eine nicht angekündigte Performance von Stephan Brügel und seiner Tochter Anna Brügel. Foto: Dagmar Appelt

Die Gemeinde Pfungen wickelte ihre Versammlung in Rekordzeit ab. Nach einer halben Stunde war die ausgesprochen gute Jahresrechnung besprochen und abgenommen. Was folgte, hatte wohl niemand im 35-köpfigen Publikum erwartet. Auf die reguläre Traktandenliste folgte eine nicht angekündigte Performance, die ebenso lange dauerte wie zuvor die Behandlung der Geschäfte. Der frisch pensionierte Gemeindeschreiber Stephan Brügel verabschiedete sich nach sechs Jahren singend in die Pension.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Im Duett mit seiner Tochter Anna Brügel gab der frühere Lehrer und Kulturliebhaber, der in Stein am Rhein zu Hause ist, unter anderem den Song «Eimol», des Schaffhauser Liedermachers Dieter Wiesmann (1936 bis 2015) zum Besten. «Eimol brennt au die dickschti Cherze ab, einmal putzt au de letschti Clown im Zirkus d Schminki ab», beginnt der Song, der sich mit der Vergänglichkeit von Dingen und Ereignissen beschäftigt.

Stephan Brügel im Duett mit Tochter Anna Brügel. Sie singen den Song «Eimol» des Schaffhauser Liedermachers Dieter Wiesmann. Video: Dagmar Appelt

Seine Tochter singe viel besser als er, gestand Brügel ein. Sie habe letztes Jahr während des Lockdown zwei Monate lang für die Nachbarschaft jeden Abend ein Konzert gegeben. Hieraus sei der Song «Dihei» entstanden, den sie mit Annina Keller inzwischen als CD produziert habe, so der stolze Vater vor Beginn des kurzen Konzertes. Für diesen Abend hätten sie nur kurz miteinander geprobt. Das Publikum und auch Brügels Nachfolgerin, Andrea Jakob, erfreuten sich sichtlich an der Darbietung.

Massiv besseres Ergebnis

Die Gemeinde Pfungen schliesst das letzte Jahr mit einem Überschuss von nahezu 2 Millionen Franken ab. Das ist massiv besser als gedacht. Im Budget 2020 war ein Defizit von 67’000 Franken vorgesehen.

Das ausserordentlich gute Ergebnis ist, wie vielerorts, auf unerwartet hohe Steuereinnahmen aus früheren Jahren und auf die hohen Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Die 35 Stimmberechtigten vor Ort hatten das erfreuliche Ergebnis vor der Liedeinlage einstimmig genehmigt. Finanzvorstand Stefan Jucker wies indessen auf die Einmaligkeit des positiven Ergebnisses hin. Künftig sei infolge der Pandemie mit weniger Steuereinnahmen und weniger Ressourcenausgleich bei gleichzeitig höheren Sozialausgaben zu rechnen.

Die reformierte Kirchgemeinde gab sich eine neue Kirchgemeindeordnung. Demnach wird die Kirchenpflege künftig lediglich noch fünf statt sieben Sitze aufweisen und deren Mitglieder müssen nicht mehr zwingend in der Gemeinde wohnen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.