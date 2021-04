Partnersuche in der Pandemie – Nicht geimpft? Dann kein Date, sorry Corona-Antikörper machen offenbar attraktiv: Wer immunisiert ist, hat bessere Karten auf dem Datingmarkt. Tina Huber

Hoher Corona-Risikofaktor ist ungünstig: Der maskentragende, geimpfte Mensch kommt auf dem Singlemarkt besser an. Foto: Getty Images

Man würde ja erwarten, in Partnerschaftsanzeigen sprühe es vor witzigen und ausgefallenen Charakterbeschreibungen. Jede und jeder will doch aus der Masse herausstechen. Leider ist das Gegenteil der Fall, wie ein Augenschein zeigt. Die schlanke, naturverbundene Sie sucht den niveauvollen Nichtraucher-Mann mit Charme; viel Mut zum Unkonventionellen ist da nicht.

Doch nun kommt Bewegung ins Spiel. Plötzlich haben jene, die sich bereits gegen Corona haben immunisieren lassen, einen Trumpf in der Hand, den sie auf dem Datingmarkt ausspielen. Die treue, humorvolle Sie ist jetzt auch geimpft.

Das klingt dann zum Beispiel so: «Heitere geimpfte 57-Jährige mit verarbeiteten Altlasten sucht einen in sich ruhenden Mann …», war kürzlich in der Rubrik «Sie sucht ihn» in einem deutschen Magazin zu lesen. Too much information? Auf keinen Fall. Gerade für reifere Singles ist die Information, ob man einem Date gefahrlos näherkommen kann, eigentlich wichtiger als die Kenntnis der Körpergrösse oder des Gewichts.

Doch auch für jüngere Semester scheint die Frage nach dem Ansteckungsrisiko zentral zu sein. Sie verlassen sich für die Partnersuche eher auf Dating-Apps wie Tinder oder Bumble, und auch da werden Covid-Antikörper bereits als Verkaufsargument angeführt: Hinweise auf den Impfstatus sind zwar kaum zu finden – schliesslich sind Jüngere in der Schweiz in aller Regel noch nicht geimpft. Dafür liest man von Genesenen Sätze im Stil von «habe Corona überstanden und bin immun».

In den USA, wo die Impfungen weiter fortgeschritten sind, berichten Onlineportale von Singles, die sich nicht nur stolz als vollständig immunisiert anpreisen, sondern auch gleich den Anbieter nennen («beide Dosen von Pfizer erhalten!»).

Nicht geimpft? Dann kein Date, sorry

Vor zwei Monaten ging der Tweet der 33-jährigen amerikanischen Journalistin Sarah Kelly viral, die den Screenshot einer ihrer Tinder-Bekanntschaften veröffentlichte: «Du bist wirklich cool, aber ich habe jemanden gefunden, der auch geimpft ist!», schrieb der Mann nach dem ersten Date als Begründung, warum er sie nicht wiedersehen wolle. Das sei wohl die Abfuhr, die so gut wie keine andere ins Jahr 2021 passe, kommentierte Kelly lapidar.

Dass die Corona-Impfung bei der Partnersuchende wichtiger wird, bestätigen die Dating-Plattformen. Die «New York Times» berichtete, dass Angaben zum Impfstatus in den persönlichen Profilen in den letzten vier Monaten des Jahres 2020 um rund 260 Prozent zugenommen hätten. Und bei OKCupid wurde die Frage, ob man sich impfen lassen will, in die Profileinstellungen aufgenommen – und wer hier mit Ja antwortet, verschafft sich einen handfesten Vorteil: Impfwillige bekämen 13 Prozent mehr Likes und 2 Prozent mehr Matches, gab die Plattform bekannt.

Was für eine Welt. Das Impfbüchlein als Attraktivitäts-Booster auf dem Singlemarkt. Man wünscht sich da fast die guten alten Zeiten zurück. Schlanke, naturverbundene Sie sucht Nichtraucher mit Charme. So schlecht war das doch gar nicht.

