Norwegen: Alessandra

Es geht los. Und hach. War das nun schon der Schnelldurchlauf? In das Lied von Alessandra ist so ziemlich alles gestopft worden, was für einen mittelmässigen Platz am ESC reichen dürfte. Ein bisschen historischer Folklore-Firlefanz, Tribal-Trommeln, Gefühligkeit, Fantasiekostüm, Grossraumdiskotheken-Bass-Drums und Formationstanz mit beweglichen Leuchtkörpern. Die Frage ist: In welcher Lebensphase oder in welchem Gemütszustand soll man sich diesen Song je wieder zu Gemüte führen? Mir kommt nichts in den Sinn. Vielleicht als Aufputsch-Song für eine Schlacht am Mittelalterspektakel im Amphitheater Hüntwangen. Ja, das könnte passen.