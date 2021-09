Mit Backrezepten auf Reisen – Sirup aus Kanadas Wäldern In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche: Ahornkekse. Heidrun Pschorn

Ahornkekse: Nicht nur in Kanada beliebt. Foto: Heidrun Pschorn

Von den nordamerikanischen Ureinwohnern erfunden, ist der Ahornsirup heute auf der ganzen Welt beliebt. Im Frühjahr werden die Ahornbaumstämme angebohrt, aus denen anschliessend der Pflanzensaft fliesst. Der Saft wird gesammelt und über einem Feuer eingedickt. Durch die Karamellisierung des Zuckers entsteht der typische Geschmack des Ahornsirups. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

200 g Butter

140 g Rohrzucker

1,5 dl Ahornsirup

1 TL Vanilleessenz

1 Ei

400 g Mehl

½ TL Zimt

1 TL Backpulver

½ TL Salz

100 g gemahlene Walnüsse

etwas Abrieb von einer Bio-Orange

Füllung:

80 g Butter

100 g Puderzucker

3 EL Ahornsirup

Guss:

100 g Puderzucker

2 EL Ahornsirup

1 EL Orangensaft

20 g gehackte Walnüsse für Dekoration

Zubereitung Teig:

Butter und Zucker cremig aufschlagen. Ahornsirup, Vanilleessenz und Ei unterrühren. Mehl, Salz, Zimt, Backpulver, gemahlene Walnüsse und Orangenabrieb dazugeben. Alles zu einem glatten Teig kneten. Den Teig teilen, zu zwei Kugeln formen und in Klarsichtfolie einpacken. Am besten über Nacht, mindestens aber zwei Stunden kühl stellen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Teige nacheinander aus dem Kühlschrank nehmen und ca. 3 bis 5 Millimeter dick ausrollen. Mit einer Ahornblattform Kekse ausstechen und mit etwas Abstand auf das mit Backpapier ausgelegte Blech legen. Für etwa 10 Minuten goldbraun backen. So lange wiederholen, bis der Teig aufgebraucht ist.

Zubereitung Füllung:

Butter, Puderzucker und Ahornsirup zu einer Creme schlagen. Auf der Hälfte der Kekse die Creme mit einem Spachtel oder Messer verstreichen und die übrigen Kekse darauflegen.

Zubereitung Guss:

Puderzucker, Ahornsirup und Orangensaft zu einem glatten Guss verrühren. Die fertigen Kekse mit dem Guss bestreichen und mit etwas gehackten Walnüssen dekorieren.

Tipp: Nur einen Teil des Teiges verarbeiten, der zweite Teil des Teiges ist bis drei Tage im Kühlschrank haltbar. Die Füllung ist bis zu einer Woche im Kühlschrank haltbar. In eigener Sache: Wir verabschieden uns in die Herbstferien und sind am 26. Oktober wieder für Sie da!

