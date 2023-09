Skateboarden in Winterthur – Die besten Schweizer Skater sprangen und flippten im Skills-Park Die dritte Schweizer Meisterschaft im Street-Skateboarden fand am Samstag im Skills-Park in Winterthur statt. Dort zeigte sich: Skaten ist nicht nur Spass, sondern ein knallharter Sport. Roger Meier

Will 2024 an den Olympischen Spielen in Paris im Street-Skateboarden teilnehmen: Der Berner Noel Schärer. Foto: Roger Hofstetter

«Noch zehn Sekunden», tönt es aus den Lautsprechern. Ein letztes Mal holt der 21-jährige Noel Schärer aus Spiez BE auf der Rampe Schwung und rollt auf die Treppe zu. Vor ihm geht es fast zwei Meter in die Tiefe. Er geht kurz in die Knie, springt mit seinem Skateboard die acht Stufen hinunter und dreht sich dabei einmal um die eigene Achse.

«Backside 360», ist der Moderator knapp noch zu hören. Das Publikum jubelt so laut wie nie an diesem Samstag im Skills-Park, ein paar Skater hauen ihr Brett wieder und wieder mit einem lauten Knall auf den Asphalt und drücken so ihren Respekt für den waghalsigen Stunt aus.

Mehr Skills-Park-Gäste als sonst

An die hundert Zuschauerinnen und Zuschauer sind es, die um 18 Uhr noch rund um den Skate-Park stehen und verfolgen, wie Schärer an den gelb-schwarz-weissen «Obstacles» – den Rampen, Geländer und anderen Hindernissen – seine Kunststücke zeigt. Es geht um die Schweizer Meisterschaft im Street-Skateboarden bei den Männern.

Das ist Street-Skateboarden Street-Skateboarden ist die wahrscheinlich beliebteste und bekannteste Variante des Sports. Seit 2020 ist die Disziplin olympisch. Den Namen hat sie, weil sie in der städtischen Umgebung amerikanischer Strassen, im Mutterland des Skateboardens, entstanden ist. Schon früh benutzten Skater Geländer, Treppen, Mauern und Parkbänke für ihre Tricks. Heute bauen professionelle Unternehmen diese Hindernisse für Skateparks und Hallen nach. (rme)

Der Andrang war merklich grösser, als die «Girls» und «Boys» unter 16 Jahren am Zug waren. Laut Skills-Park waren es über 300 verkaufte Eintritte – doppelt so viele wie an anderen Wochenendtagen mit Sonnenschein. Bis zum Männer-Final geblieben sind vor allem jüngere Skaterinnen und Skater, die ihre Läufe schon hinter sich gebracht haben und jetzt ihre Vorbilder supporten. Dazu kommen ein paar Skate-Papis und Skate-Mamis, die ihre Sprösslinge mit motivierenden Worten und gezückten Smartphones unterstützt haben und nach dem Ausscheiden des Nachwuchses geblieben sind, sowie zahlreiche Berufsjugendliche vom Typ männlich, Ü40, grauer Bart, Cap auf dem Kopf, weite Hose, Skateschuhe und Vans-T-Shirt.

Einer dominiert den Final

Spätestens als Noel Schärer auf der Vorderachse fünf Meter über eine Stange gleitet und so seinen Lauf beendet, tobt das Publikum vor Begeisterung. Und DJ 1000 Skillz, der die Skater mit seinen Bässen antreiben soll, lässt via Mischpult den Ton der roten Gashupen erschallen, die man sonst an Fussballspielen hört.

Den meisten Anwesenden dürfte klar sein: Das ist der «Run», der geschlagen werden muss. Keiner hat das Brett so schnell mit seinem Fuss über den Park getrieben wie der Berner. Keiner hat Tricks auf so hohem Niveau so «stylish» – also locker, lässig, sauber – ausgeführt wie er. Das sagt Nationalcoach Simon Stricker von Swiss Skateboard, dem Dachverband des Schweizer Skateboardsports, der die Schweizer Meisterschaft seit 2021 ausrichtet.

Hält sich mit täglichem Skaten und Fischen fit: Sven Kilchenmann gehört mit 40 Jahren noch zu den Topcracks. Bild: Roger Hofstetter

Entschieden ist aber noch nichts. Rocco Müller und Sven Kilchenmann aus Zürich können Schärer den Sieg noch streitig machen – der Erste und der Zweite der Qualifikation. Müller ist 17 Jahre alt und Teil des Schweizer Nachwuchsnationalkaders, lässt sein Können im Final aber nur punktuell aufblitzen – etwa, indem er auf einer Achse das Treppengeländer runterrutscht. Das Resultat: drei misslungene Tricks, ein sichtlich enttäuschter Skater und ein Skateboard, das dieser nach dem zweiten Lauf entnervt durch die Luft fliegen lässt.

Und der 40-jährige Kilchenmann? Der winkt ab, fuchtelt und schimpft vor sich hin, als ihm der erste Trick an einem abgeschrägten Mäuerchen («Hubba Ledge») gleich zweimal missrät. Die «Komm Sven»-Rufe aus dem Publikum motivieren ihn schliesslich, weiterzuskaten. Eine Chance auf den Sieg hat er allerdings nicht mehr.

Viele Stürze beim «Best Trick»

Damit sind alle Finalläufe absolviert. Jetzt müssen die vier «Judges», die Punkterichter, entscheiden, wer sich Street-Skateboard-Schweizer-Meister nennen darf.

Sie sitzen etwas erhöht am Rand des Kurses. Seit 13 Uhr haben sie ihre Köpfe unzählige Male von links nach rechts und umgekehrt gedreht, um die Fahrerinnen und Fahrer zu verfolgen. Dazwischen haben sie sich eifrig Notizen zur Schwierigkeit der Tricks und zu deren Ausführung gemacht. Jetzt beraten sie sich ein letztes Mal und verteilen bis zu 100 Punkte pro Fahrer.

Höher, weiter, waghalsiger: Beim «Best Trick» geben die Skateboarder nochmals alles fürs Publikum und den Sieg. Bild: Roger Hofstetter

Für das Publikum heisst das noch einmal Action. Beim «Best Trick» packen die Skater – es sind alles Jungs und Männer – noch einmal ihre krassesten Tricks aus und versuchen, Stricker von sich zu überzeugen. Der wartet mit den Zuschauern am Ende der Treppe und moderiert den Event; es winken 100 Franken Preisgeld und das ein oder andere Zehnernötli, das Stricker den Skatern beim Vorbeifahren für einen gelandeten Trick zusätzlich zusteckt.

Viele der Fahrer stehen seit mehreren Stunden auf dem Brett, einige sogar seit 10 Uhr morgens. Dementsprechend häufen sich auch die Stürze. «Den Kickflip wollen wir noch sehen», feuert Stricker einen etwa 13-Jährigen via Mikrofon an – selbst als dieser nach dem gefühlt zwanzigsten Versuch, das Brett während des Sprungs einmal in der Längsachse zu drehen, ein paar Sekunden mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen bleibt.

Stricker und zwei weitere Skater richten den Jungen auf, geben sich die Hände und dann die Faust. Dann legt DJ 1000 Skillz den «Rocky»-Hit «Eye of the Tiger» auf. Der junge Skater joggt die Treppe hoch, nimmt Anlauf und landet den Trick. Dafür gibt es 50 Franken und den frenetischen Applaus des Publikums.

No pain, no gain

Hätte man den Jungen nicht stoppen und vor seinem Ehrgeiz schützen müssen? Stricker schüttelt den Kopf. Er kenne die meisten der Fahrer recht gut und könne das Risiko einschätzen. «Es ist Teil des ‹Games›, an die Grenzen zu gehen», sagt er. Wer einen Trick nicht wieder und wieder versucht, wird nicht gewinnen.»

Die Sieger und Siegerinnen Männer Noel Schärer Michail Kowner Sven Kilchenmann Frauen Liv Broder Lena Müller Bettina Bürgi Boys U16 Simon Gerber Lenny Jenni Mussie Michael Girls U16 Umay Demir Lela Helfenstein Noor Crevels

Kurz vor 19 Uhr steht fest: Noel Schärer aus Spiez hat die Schweizer Meisterschaft im Street-Skateboarden bei den Männern dominiert; er gewinnt in Winterthur sowohl den Wettkampf als auch den «Best Trick»-Contest. Der 21-Jährige, der in der Szene als eines der grössten Talente gehandelt wird, hat mit vier Jahren angefangen zu skaten. Auch er sagt in einem Interview mit SRF: «Wenn man umfliegt, muss man auch wieder aufstehen, bis man den Trick landet.»

