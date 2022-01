Unglück im Kanton Wallis – Skifahrer stürzt in Gletscherspalte und stirbt Beim Heli-Skiing in der Region Pigne d’Arolla ist ein 34-Jähriger tödlich verunglückt. Der Schweizer habe die Spur des Bergführers verlassen – eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Die Rettungskräfte der Air Zermatt konnten den Mann nur noch tot bergen. (Symbolbild) Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Ein 34-jähriger Skifahrer ist am Samstag im Wallis in eine Gletscherspalte gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Unfall passierte, als sich ein Bergführer mit zwei Kunden in der Region Pigne d’Arolla beim Heli-Skiing befand.

Bei der dritten Abfahrt habe einer der beiden Gäste die Spur verlassen und sei in die Gletscherspalte gefallen, teilte die Kantonspolizei Wallis am Montag mit. Die Rettungskräfte der Air-Zermatt konnten den Skifahrer, einen im Kanton Waadt wohnhaften Schweizer, nur noch tot bergen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

SDA/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.