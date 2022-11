Kunststiftung in Winterthur – SKKG liefert Schutzausrüstung für ukrainische Kunst In der Ukraine sind neben den Menschen auch Ölbilder, historische Textilien und Töpfereien vom Krieg bedroht. Lastwägen voll Polsterfolie und Klebeband aus Winterthur sollen helfen. Deborah von Wartburg

Die Winterthurer Stiftung unterstützt vor allem kleine und mittlere Museen. Foto: PD/SKKG

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert nun schon neun Monate. Die Attacken gefährden auch Kulturgüter der Ukraine wie Bilder, historische Tonwaren oder Holzschnitzereien. Seit März hilft die Winterthurer Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) gemeinsam mit dem Museumsverband (VMS) und dem Bundesamt für Kultur (BAK), diese Güter vor dem Krieg zu schützen. Insgesamt habe man für 100’000 Franken Schutzmaterial an 85 Museen geliefert, sagt der Sammlungsleiter der SKKG, Severin Rüegg. Einen Beitrag in ähnlicher Grösse übernahm der Bund.