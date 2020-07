Kunst im öffentlichen Raum – Skulpturen laden zu einem nachdenklichen Streifzug durch Zürich Der Zahn der Zeit nagt an der Stadt: Darauf – und auf vieles mehr – macht derzeit eine eigenwillige Ausstellung aufmerksam. Matthias Scharrer

«Z 46», ein Werk von Michael Sailstorfer, liegt an der Grenze zwischen der alten und der neueren Stadt auf dem Basteiplatz. Foto: Matthias Scharrer

Und dann liegt da dieser riesige Zahn mitten auf einer Wiese. Ein Backenzahn aus Marmor. Gross genug, um als Rückenlehne zu dienen, aber irgendwie nicht ganz in der passenden Form dafür. Doch Kunst dient nicht und Kunst passt nicht. Sie irritiert und öffnet dadurch den Blick. Vom Marmorzahn schweift er über die Wiese am Zürcher Basteiplatz, den kaum einer kennt. Der Platz liegt beim Schanzengraben, Ecke Bärengasse, also an der Grenze zwischen der alten und der neueren Stadt.