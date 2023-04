Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Slalomfahrt mit 200 km/h: Raser baut Unfall auf Autobahn Die Staatsanwaltschaft warf einem 28-Jährigen vor, er habe auf seiner Raserfahrt Unfalltote in Kauf genommen, und forderte eine sechsjährige Haftstrafe. Das Gericht liess Milde walten. Tanja Hudec

Raste über die Autobahn: Statt der erlaubten 120 zeigte der Tacho des Beschuldigten 200 Stundenkilometer an. Symbolfoto: Moritz Hager

Manch ein Autofahrer fürchtete an diesem Sonntagmittag auf der Autobahn zwischen St. Gallen und Kemptthal um sein Leben. Der Grund war ein damals 28-jähriger Raser, der mit Alkohol und THC im Blut sowie 200 km/h auf dem Tacho im Slalom über die Fahrbahnen bretterte. Er überholte die Autos links, rechts, via Pannenstreifen und schnellte haarscharf zwischen den Lücken der Fahrzeuge hindurch. So steht es in der 17-seitigen Anklageschrift.