Auswärtsspiel der Winterthurer – SLO – der nächste unangenehme Gegner für den FCW Den zähen Aufsteiger aus Yverdon hat der FCW geschlagen, jetzt folgt mit Stade Lausanne-Ouchy der nächste Gegner dieses Zuschnitts. Ein gefährlicher Gegner, der erst noch daheim spielt. Hansjörg Schifferli

Nahe am Gegenspieler: Stade Lausanne-Ouchys Zachary Hadj (Links) im Zweikampf mit dem Thuner Justin Roth im November 2021 in der Pontaise, wo am Freitag der FCW gastiert. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Stade Lausanne-Ouchy (SLO) mag in seinem dritten Jahr in der Challenge League als Aussenseiter unter den Anwärtern auf die beiden Spitzenplätze gelten. Aber nach dem 1:0 am Dienstag beim FC Schaffhausen, der sich zum Aufstiegsanwärter erklärt hat, ist zumindest mal zu sagen: Die Waadtländer sind noch immer dabei; sie haben sich mit ihrem Erfolg in Herblingen schon mal auf die Höhe der Schaffhauser geschoben; und sie kämen mit einem Heimsieg an diesem Freitagabend dem Tabellenzweiten aus Winterthur bis auf drei Punkte nahe.