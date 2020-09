Start in die Volleyball-Saison – Smash-Frauen wollen oben mitspielen Das Frauen-Team von Smash Winterthur kämpft am Sonntag um die ersten Punkte der neuen 1.-Liga-Meisterschaft. Trainer Erik Harksen erklärt, wo er noch Verbesserungspotential geortet hat. Stefan Kleiser

Wie oft punkten die Winterthurerinnen in der neuen Saison? Claudia Häberling im Angriff für Smash. Foto: Stefan Kleiser

Erik Harksen ist optimistisch. «Ich bin zuversichtlich, dass wir das Tief in der Mitte der Saison nicht mehr haben werden», sagt der Trainer der 1.-Liga-Volleyballerinnen von Smash mit Blick auf die letzte Spielzeit. «Da hatten wir Mühe herauszufinden.» Bis fast ganz am Schluss der Meisterschaft dauerte es danach, bis der Klassenerhalt gesichert war, nachdem die Winterthurerinnen 2019 noch die Playoffs um den Aufstieg in die NLB bestritten hatten. «Wir haben darum auch viel physisch gearbeitet.»