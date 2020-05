Zu wenige Spieler interessiert – Smash zieht NLB-Team zurück Die Verantwortlichen der Volleyballer in der Nationalliga B erhielten zu viele Absagen. Deshalb zieht Smash seine Männer aus der zweithöchsten Spielklasse zurück. Stefan Kleiser

Ausgesmasht: Die Winterthurer Volleyballer, hier Tommy Arndt, werden nächste Saison nicht mehr in der Nationalliga B, sondern nur noch in der 2. Liga antreten. Stefan Kleiser

In Winterthur wird im Herbst erstmals seit 2016 kein Nationalliga-B-Volleyball mehr gespielt werden. Denn der lokale Volleyballclub Smash hat beschlossen, seine erste Männer-Equipe von der Meisterschaft abzumelden. «Wir hätten nicht genügend Spieler zusammenbekommen», erklärt Co-Präsident Karsten Schumacher. Am späten Montagabend wurde der Entscheid getroffen, am Dienstag die wenigen Volleyballer, die ihr Verbleiben für den Herbst zugesagt hatten, sowie der nationale Verband informiert.