Olympia-News - Snowboarder Huber aus Isolation entlassen | Skisprung-Topfavoritin fehlt wegen Corona

Eishockey: Mutationen im Schweizer Männerkader

Die Schweizer Eishockeyaner sind am Sonntagabend ins Olympia-Vorbereitungscamp im OYM in Cham eingerückt. Dabei gab es wegen Coronafällen zwei Änderungen im 25-Mann-Kader: Weil Goalie Joren van Pottelberghe und Stürmer Sven Senteler bei den präventiven Tests in den vergangenen Tagen ein positives Resultat erhalten hatten, wurden Sandro Aeschlimann und Calvin Thürkauf nachselektioniert.

Luganos Calvin Thürkauf darf auf Olympia hoffen. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Das Team von Patrick Fischer bestreitet am Dienstag in Cham ein Testspiel gegen Kanada, Zuschauer sind wie bei den Trainings nicht zugelassen. Am Mittwochabend fliegen die Schweizer nach Peking. (kai)