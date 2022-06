Tabakprodukt im Trend – Snus ruiniert Ihre Zähne Was weiss man eigentlich über den Mundtabak, der seit drei Jahren legal in der Schweiz verkauft werden darf? Ein Überblick. Anke Fossgreen

Eine Portion Snus kann unter der Oberlippe so viel Nikotin freisetzen wie drei Zigaretten. Foto: Getty Images

Wer auf die Frage «Bist du schon 18?» mit «Ja» antwortet, bekommt derzeit bei Open-Air-Konzerten Snus angeboten. In der Armee nutzen junge Soldaten längst den Mundtabak, den sie sich in kleinen Säckchen zwischen Zahnfleisch und Oberlippe schieben. In Hockeyhallen oder in Leichtathletikstadien liegen die runden Snus-Dosen herum, und auf Formel-1-Rennwagen prangen gross die Produktnamen.