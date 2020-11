Frau Hafner, bei «Jobtausch» haben Sie und Ihr Kollege Martin Zaugg einen Gastauftritt in einer tschechischen Polizeiserie. Würden Sie wieder mitmachen?

Jein. Wenn ich gewusst hätte, wo wir landen, dann nicht. Ich habe mich gefreut, Kollegen aus einem anderen Land kennen zu lernen und zu schauen, wie diese arbeiten. In Prag habe ich keine Polizeistation von innen gesehen. Das lag aber auch an Corona: Weil nur in Europa gedreht werden konnte, musste das Konzept angepasst werden.