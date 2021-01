Smalltalk der Woche – So aufgeräumt und puristisch wohnen wir 2021 Welcher grosse Wohntrend uns erwartet und wie viel der wohl teuerste Glühwein der Schweiz kostet – unsere exklusive Liste für das gepflegte Tischgespräch. Tina Huber

Entrümpeln bitte

«Japandi» vereint das Beste aus zwei Welten: Das ruhige, erdige japanische Design mit der frischen Funktionalität aus Skandinavien. Foto: PD

Aufgeräumt und doch behaglich wohnen? ­«Japandi» – fernöstlicher Stil kombiniert mit Skandi-Chic – heisst das Zauberwort: Voilà, der Wohntrend für 2021.

Gotta love the Kitsch

Irgendwie tun all die funkelnden Lichtlein und Lämplein dieses Jahr besonders gut. Foto: Getty Images

Drinnen schlicht, draussen Klimbim: Der Weihnachtszauber soll bleiben! Mindestens bis März.

Alte Sau

Gestatten: Violet, 12-jährig, Hängebauchschwein. Foto: Isa Leshko

So würdevoll kann ein Schwein aussehen: Das Fotoprojekt «Allowed to grow old» zeigt Nutztiere, die nicht vorzeitig beim Schlachter landen.

Guter Tropfen

Gügelen mit reinem Gewissen: Mit einem Outdoor-Umtrunk von dieser Marke macht man in diesem Winter alles richtig. Foto: PD

Für den sinnvollen Apéro: Die Öpfelfarm verwertet überschüssigen Roten von abgesagten Sommerevents zu feinem Glühwein.

Roben-Rausch

Stilvorbild? So wie die Queen in «Bridgerton» möchten offenbar gerade viele ausschauen. Foto: Netflix

Das Korsett ist die neue Röhrlijeans: Wegen der Netflix-Historienserie «Bridgerton» ist «Regencycore» gerade ein Hit im Internet.

Alles im Griff

Binge-Watching für Fortgeschrittene. Foto: PD

Apropos Fernsehserien – mit dieser ultimativen Couch-Konsole schaffen Sie eine ganze Staffel, ohne vom Sofa aufstehen zu müssen.

Guck nicht so, Angie

Gibts auch als T-Shirt und Tanktop: Textile Referenz an die Bundeskanzlerin. Foto: PD

Sie wollen sich ­natürliche Autorität verschaffen, damit Ihnen beim ­Einkaufen niemand zu nahe kommt? Mit ­diesem Pulli kein Problem.

Preisknaller

Nein, wir verraten an dieser Stelle nicht, wer dieses sündhaft kostspielige Getränk verkauft. Foto: Getty Images

Wir haben den ­teuersten Glühwein des Universums entdeckt (und ­getrunken). Für 13 Stutz, in Zürich. Wer das toppen kann: bitte melden.