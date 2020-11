Sex in Winterthur – So beeinflusst die Corona-Krise das Sexualverhalten Die Zahl der sexuell übertragbaren Krankheiten ist aktuell sehr tief. Fachleute aus Winterthur und Zürich sehen mehrere Gründe für diese Entwicklung. Thomas Münzel

Weniger HIV und Syphilis dank Corona? «Ich denke schon, dass sich das Social Distancing auch auf das Sexualverhalten, insbesondere das Risikoverhalten ausgewirkt hat», sagt Martin Spillmann, Arzt und Leiter der Permanence in Winterthur. Foto: Heinz Diener

Heute ein schnelles Date via die Online-Plattform Tinder und morgen eine nette Spontan-Bekanntschaft in einem Winterthurer Club: Was vor Corona für manche Menschen selbstverständlich war, geht seit März dieses Jahres plötzlich nicht mehr so ohne weiteres. Die Covid-Pandemie mit ihren Einschränkungen dürfte beträchtliche Auswirkungen auf das Beziehungs- und Sexualleben der sexuell besonders aktiven Menschen haben.

«Wir haben dieses Jahr rund 20 Prozent weniger anonyme HIV-Tests durchgeführt als 2019.» Martin Spillmann, Arzt und Leiter der Permanence in Winterthur

Das wiederum hat sich offenbar auch auf die sexuell übertragbaren Infektionen ausgewirkt – und auf die Zahl der gemachten Tests. «Wir haben dieses Jahr rund 20 Prozent weniger anonyme HIV-Tests durchgeführt als 2019», sagt beispielsweise Martin Spillmann, Arzt und Leiter der Permanence in Winterthur.