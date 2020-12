Unterhaltungs-Tipps – So bekämpfen Sie die Festtags-Langeweile Die Feiertage 2020 laufen Gefahr, ziemlich öde zu werden. Die Sportredaktion hat Tipps, wie Sie auch ohne Skifahren und Spengler-Cup blendend unterhalten sind.

Serien

Der neue Klassiker der Unterhaltung: Serien am Stück schauen. Es gibt unzählige aus dem Sportgenre. Wir haben fünf Vorschläge:

Tipps von Weltklasse-Coachs

Etwas mürrisch sitzt José Mourinho da. Seine Miene heitert sich nur leicht auf, als er davon spricht, wie er sich 2005 in einem Wäschekorb verstecken musste, um eine Uefa-Sperre zu umgehen. Witzige Anekdote. Er erzählt sie in der Netflix-Serie «The Playbook», dort verraten fünf Weltklasse-Coachs aus diversen Sportarten in jeweils einer Episode ihre Lebensweisheiten. Für den Exzentriker lautet eine: «Manche Regeln sind da, um gebrochen zu werden.» Typisch Fussball.