Reiterin aus Illnau-Effretikon – So bereitet sich Nadja Minder auf die Olympischen Spiele vor Die 23-jährige Vielseitigkeitsreiterin Nadja Minder möchte im Sommer 2024 an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Wie geht es ihr ein Jahr vor dem Wettkampf? Samira Kunz

Nadja Minder mit ihrem Pferd Toblerone in Horben bei Illnau: «Der Druck steigt.» Foto: Madeleine Schoder

Nadja Minder wuchs umgeben von Pferden und anderen Tieren auf dem Hof ihrer Eltern in Horben oberhalb von Illnau auf. Ihre Mutter Therese Bischof Minder brachte so manchen Kindern und Erwachsenen das Reiten bei und sie gab ihre Passion an Nadja weiter.