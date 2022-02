Von Kopf bis Fuss: Gute Bitterstoffe – So bitter – und so gesund Grapefruit, Chicorée oder Wermut: Silvia Aeschbach sagt, weshalb wir öfter zu bitteren Lebensmitteln greifen sollten. Silvia Aeschbach

Nicht bei allen gleichermassen beliebt, aber gut für die Verdauung: Bittere Lebensmittel wie Grapefruit. Foto: Getty Images

Wer kennt ihn nicht? Den Ausdruck «Oh, das ist aber bitter», wenn es darum geht, etwas sehr Schwieriges akzeptieren zu müssen. Aber auch andere Geschmacksempfindungen haben in unserer Sprache ihre Spuren hinterlassen – man denke an das «süsse» Nichtstun oder die «Süsse» eines Augenblickes. Oder an den Ärger, der einem teils sprichwörtlich «sauer aufstösst», und die Mitmenschen, auf die wir «sauer» sind, weil sie uns nerven. Die Verknüpfung von Geschmack und ihrer Wirkung mit Gefühlen hat ihren Ursprung in unserer Entwicklungsgeschichte. Neben süss, sauer, bitter und salzig wurde um 1910 auch der Geschmack fleischig anerkannt. Dies, weil japanische Forscher diesen fünften Geschmackssinn namens umami entdeckten.