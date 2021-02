Kältewelle in Winterthur – So bitterkalt wird es in der Stadt Bald wirds ziemlich frostig: Meteorologe Yves Karrer rechnet von Donnerstag bis Sonntag mit Tiefsttemperaturen von bis zu minus 13 Grad. Zuerst gibt es aber noch einige Zentimeter Neuschnee. Thomas Münzel

Eiszapfen beim Kirchplatz: Ab Donnerstag werden die Temperaturen mehrere Tage lang nicht mehr über null Grad steigen.

Archivfoto: Marc Dahinden

Die Kältewelle beginnt in Winterthur am Donnerstag. Vorher gibt es aber, teils bei leichten Plusgraden, noch etwas Neuschnee. «Wir erwarten für Winterthur und Umgebung am Mittwoch etwa fünf bis zehn Zentimeter Schnee», sagt Meteorologe Yves Karrer von Meteo Schweiz auf Anfrage. Am Mittag könne es auch mal regnen. «Die letzten Flocken fallen am Donnerstagvormittag.» Und ab dann wird es von Stunde zu Stunde kälter.

«Wir gehen im Moment davon aus, dass es in Winterthur ab Donnerstag mindestens vier Eistage geben wird – also Tage, an denen die Lufttemperatur stets unter 0 Grad bleibt», sagt Karrer. Die Tageshöchstwerte liegen dann zwischen minus drei und minus fünf Grad. Bitterkalt wird es aber vor allem in den Nächten. «Nachts können die Temperaturen auf bis zu minus 10 Grad fallen, örtlich auch auf bis zu minus 13 Grad», prognostiziert Karrer. Die tiefsten Temperaturen erwartet er in der Nacht auf Freitag. Mehrere Eistage nacheinander gab es in Winterthur letztmals im Februar 2018.