2:3 Niederlage gegen Thun – So bringts der FCW zu nichts Haarsträubende Abwehrfehler versetzten den FCW im Wiler Exil gegen den FC Thun 0:3 in Rückstand. Am Ende verloren die Winterthurer zwar «nur» 2:3, aber ihr Rückstand auf die Tabellenspitze wuchs wieder an. Hansjörg Schifferli

Gezim Pepsi vergibt eine Torchance vor Thuns Torhüter Andreas Hirzel. Foto: Madeleine Schoder

0:1 nach knapp drei Minuten, 0;2 nach einer halben Stunde, 0:3 nach einer guten Stunde – in Zahlen sah das alles nach einem souveränen Sieg der Thuner auf ihrem Sprung wieder auf Platz 2 der Challenge League. Und in der Tat brauchte die Berner Oberländer über diese Zwischenergebnisse hinaus nicht wirklich zu kümmern, wie sie zustande gekommen waren, wie viel sie dafür hatten leisten müssen. Man brauchte in der Analyse auch nicht tiefer zu schürfen. Man musste einfach feststellen: Wer Abwehrfehler begeht wie der FCW an diesem Abend, der ihn der Tabellenspitze wieder näher hätte bringen sollen, der braucht sich über nichts zu wundern. Vor allem nicht, wenn er am Ende als Verlierer vom Platz geht. Und wenn ihm dann von der Tabelle gezeigt wird, dass er stattliche neun statt, wie als Sieger, nur relativ bescheidene vier Punkte Rückstand auf den Zweiten auf dem Barrage-Platz hat.