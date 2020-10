Literaturnobelpreis 2020 – So dichtet Louise Glück Louise Glück hat mit Lyrik den Literaturnobelpreis gewonnen. Unser Literaturkritiker interpretiert eines ihrer Gedichte. Martin Ebel

Nicht nur mit Romanen kann man einen Nobelpreis gewinnen. Die diesjährige Gewinnerin ist Lyrikerin, schreibt Gedichte. Foto: Getty Images

Lesen Sie erst das Gedicht (deutsche Übersetzung gleich im Anschluss). Weiter unten finden Sie die Interpretation von Literaturkritiker Martin Ebel.

The Night Migrations

This is the moment when you see again

the red berries of the mountain ashand in the dark skythe birds’ night migrations.

It grieves me to think

the dead won’t see them –

these things we depend on, they disappear.

What will the soul do for solace then?I tell myself maybe it won’t need

these pleasures anymore;maybe just not being is simply enough,hard as that is to imagine.

Aus: Averno (2006), Verlag Farrar, Straus and Giroux

Die nächtlichen Wanderzüge Dies ist der Augenblick, in dem dudie roten Beeren der Eberesche wiedersiehst,und am dunklen Himmeldie Vögel beim nächtlichen Wanderzug.

Es bedrückt mich zu denken,

dass die Toten sie nicht sehen –

diese Dinge, die uns selbstverständlich sind,

sie entschwinden.

Was wird die Seele dann tun, um sich zu trösten?Ich sage mir, vielleicht braucht siediese Freuden nicht mehr;vielleicht ist es einfach genug, nicht zu sein,so schwer vorzustellen das auch ist.

Aus dem Englischen von Ulrike Draesner,

Luchterhand Literaturverlag 2007.

Die Interpretation

Das Gedicht eröffnet den Band «Averno» – das ist ein kleiner Kratersee bei Neapel, nach antiker Vorstellung einer der Eingänge zur Unterwelt. Hades, deren Herr, hatte Persephone entführt, die Tochter der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter, die daraufhin die Erde verdorren liess. Durch Vermittlung von Zeus wurde ein Kompromiss gefunden: Persephone durfte einen Teil ihres Lebens auf der Erde verbringen. So entstanden Sommer und Winter.

Um diesen Mythos und um Werden und Vergehen der Natur kreist der Gedichtband, kreist auch schon das Eingangsgedicht. Das lyrische Ich meditiert angesichts der herbstlichen Natur über den nahenden Tod – der Pflanzen, aber auch des Menschen. Mag sein, die Seele überlebt den Körper, aber was hat sie dann noch von der Welt, ohne die sinnlichen Eindrücke und Genüsse? Wie wird der Aggregatzustand des Todes aussehen, empfunden werden?

Louise Glück schreibt hier Gedankenlyrik ohne Gedankenschwere, fast parlandohaft dahingesprochen – und zugleich einen Text, der wunderbar schwingt, in dem sich die Klänge subtil organisieren: durch Assonanzen (again – ash), Alliterationen (soul – solace) und Rückbezüge. Mit dem zweifachen «maybe» bleibt er in der Schwebe; eine Einladung, selbst mitzuschwingen, weiterzudenken.