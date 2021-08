Neuer Bericht des Weltklimarats – So dramatisch hat sich das Klima verändert Das Zeitfenster für den Kampf gegen die Erderwärmung schliesst sich bald: Das hält der Weltklimarat IPCC im jüngsten Report fest. Wir geben in 10 Punkten einen Überblick. Martin Läubli

Diesen Juli in der deutschen Gemeinde Altenahr: Das Hochwasser spülte sogar Autos weg. Foto: Christof Stache (AFP)

Es ist, als wäre es inszeniert. Just nach den katastrophalen Wochen – Überschwemmung in Deutschland, Hitze in Kanada, Feuer in der Türkei – präsentiert der Weltklimarat IPCC heute den 6. Bericht zum aktuellen Zustand des Erdklimas an die politischen Behörden und wie es weitergeht. Auf einen Nenner gebracht: Das Bild ist seit dem letzten Bericht vor acht Jahren noch schärfer geworden und die Zukunft wenig verheissungsvoll, wenn in den nächsten Jahren nicht eine deutliche Trendumkehr bei den Treibhausgasemissionen erreicht wird. «Dieser Bericht ist unschätzbar für die künftigen Klimaverhandlungen und politischen Entscheidungsträger», sagt Hoesung Lee, der Präsident des IPCC. Die neuen Ergebnisse sind ein Reality-Check. «Der Klimazustand hat sich rasch weiterverändert, und das Zeitfenster, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, geht allmählich zu», sagt Erich Fischer, Klimaforscher an der ETH Zürich und einer der leitenden IPCC-Autoren.

