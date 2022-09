Pfungemer Dorfet – So ein Fest gibt es nur alle drei Jahre Weil sie auf das Bettagswochenende fiel, brauchte die Dorfet eine Ausnahmebewilligung durch den Pfungemer Gemeinderat. Ein Glück, hat er sie erteilt. Urs Ellenberger

Grosser Spass beim Bullriding im Westerndörfli. Foto: Roger Hofstetter

Eine Dorfet gibt es in Pfungen traditionsgemäss nur alle drei Jahre. Entsprechend haben sich die Vereine ins Zeug gelegt. Über dreissig Stände buhlten von Samstagmittag bis Sonntagabend um die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher. Und diese kamen in Scharen: «Volles Haus, leer gekaufte Stände», vermeldete das OK nach dem zweiten Tag. Gut besucht war offenbar auch der ökumenische Bettagsgottesdienst in der reformierten Kirche. «Fest und Gottesdienst haben voneinander profitiert», so eine Teilnehmerin.

Hoch hinaus mit dem Bungee-Trampolin. Foto: Roger Hofstetter

Die Raben in der herbstlichen Deko haben die Pfungemer Schulkinder im Handarbeitsunterricht gebastelt. Foto: Roger Hofstetter

Wettsägen beim Forst Pfungen: Wem es gelingt, am schnellsten eine Scheibe vom Baumstamm abzusägen, gewinnt einen Ster Brennholz. Foto: Roger Hofstetter

Wettklettern beim Alpen-Club: Wer läutet als Erster die Glocke oben an der Kletterwand? Foto: Roger Hofstetter

Wer bleibt am längsten oben? Harassenstapeln am Stand der Pfadi Wart. Foto: Roger Hofstetter

Hansruedi und Brigitte Schmidthauser sind auf dem Festgelände mit der Drehorgel unterwegs. Foto: Roger Hofstetter

Tischkegeln vor dem Stand der Männerriege. Foto: Roger Hofstetter

Der Ornithologische Verein hatte frisch geräuchterte Forelle im Angebot. Foto: Roger Hofstetter

Fehler gefunden?Jetzt melden.