Zum Start der 3. Netflix-Staffel – So erleben Sie Paris wie Emily! Am 21. Dezember kommt «Emily in Paris» mit der dritten Staffel auf Netflix zurück: Rosa Brille auf und ab ins nächste Schaumbad voller Paris-Klischees! Silke Bender

«Emily in Paris»: Lily Collins spielt in der erfolgreichen Netflix-Serie die amerikanische Marketingexpertin Emily Cooper, die in der Stadt der Liebe, der Lichter und des Eiffelturms einen gehörigen Kulturschock erlebt. Foto: Carole Bethuel (Netflix)





Sie hat Paris eine neue Touristenattraktion geschenkt: Emily Coopers Filmwohnung an der Place de l’Estrapade wird auf Google Maps längst als «Sehenswürdigkeit» gelistet.

Besucher aus aller Welt schiessen heute nicht nur Selfies vor dem Eiffelturm, sondern pilgern auch an diesen pittoresken Platz, an dem bis ins 18. Jahrhundert übrigens Hinrichtungen stattfanden. «Estrapade» beschreibt die Foltermethode des Pfahlhängens.

Schwamm drüber, mit Emily sieht man Paris nur durch die rosa Brille, und das tut gut. Die nassforsche, absurd aufgetakelte PR-Frau aus Chicago, die in Paris ihren Kulturclash erlebt, bescherte Netflix einen weltweiten Erfolg und der Stadt einen neuen Touristenboom. Mit 58 Millionen Zuschauern war «Emily in Paris» die erfolgreichste Comedyserie im Pandemiejahr 2020.

Wo genau Emily diesmal wieder ihre Dramoletten erlebt, wird noch wie ein Staatsgeheimnis gehütet, aber diese Locations würden ihr sicher gefallen.

Place de la Contrescarpe

Die pittoreske Place de la Contrescarpe liegt fünf Minuten von Emilys Filmwohnung entfernt. Foto: Getty

Keine fünf Gehminuten von ihrer Filmwohnung befindet sich im 5. Arrondissement einer der hübschesten und dörflichsten Plätze der Stadt für Apéro, Lunch oder Dîner. Rund um den zentralen Springbrunnen gruppieren sich diverse Cafés, Bars und Restaurants mit ihren Terrassen, von denen keines als lieblose, überteuerte Touristenfalle zu schmähen ist.

Der Autoverkehr ringsum hält sich in Grenzen und somit auch der Lärm. Auf der Zubringerstrasse Rue Mouffetard befinden sich ausserdem viele nette, kleine Geschäfte – von Mode bis Delikatessen. Charmant und authentisch.

Palais Royal

Grüne Oase im Herzen der Stadt und piekfeiner Shopping-Ort voller Luxusboutiquen: Palais Royal. Foto: Imago

Auf der Parkbank lernte sie ihre Freundin Mindy kennen. Das Gebäude- und Gartenensemble aus dem 17. Jahrhundert ist eine grüne Oase im Herzen der Stadt. Hier begann auch die Geschichte als «Stadt der Lichter». Im Schein der ersten Gaslaternen keimte hier das berüchtigte Pariser Nachtleben, mit Spelunken, Prostitution und Glücksspiel, bevor es sich nach Pigalle verzog.

Heute ist das Palais Royal ein piekfeiner Ort zum Shoppen und Verschnaufen. In den Arkadengängen sind Galerien und Luxusboutiquen wie Rick Owens, Manolo Blahnik oder der Parfumeur Serge Lutens zu Hause. Und einer der besten Shops für Haute-Couture- und Vintage-Mode überhaupt: Didier Ludot ist seit über 40 Jahren eine Pilgeradresse für Fashionistas, eine Fundgrube und Schatztruhe für Mode des 20. Jahrhunderts.

Didier Ludot, 24 Galerie de Montpensier

La Maison du Caviar

Frühzeitig reservieren und das grosse Portemonnaie mitnehmen: La Maison du Caviar. Foto: Getty

Nicht nur zur Fashion Week der Treffpunkt der Modeszene: Alles auf dem Menü ist so erlesen wie kalorienarm und daher kompatibel mit den Diätplänen der Schönen, Schlanken und Reichen. Karl Lagerfeld ging hier ein und aus, bestellte immer das Gleiche: Königskrabbe auf grünem Salat, gefolgt von 125 g Kaviar (ab ca. 500 Euro) mit Blinis und Sauercreme. Auch Leonardo DiCaprio oder Topmodel Kendall Jenner wurden schon gesehen.

Die günstigste Variante, beim VIP-Spotting dabei zu sein: frühzeitig reservieren und eine Ofenkartoffel bestellen mit 30 g Kaviar, 88 Euro.

Maison du Caviar, 21 Rue Quentin-Bauchart, maisonducaviar.paris

Hotel Cheval Blanc

Luxusunterkunft mit Blick auf die Seine: Hotel Cheval Blanc. Foto: PD

Das neue, alte Kaufhaus La Samaritaine, ein Architektur-Bijou des 19. Jahrhunderts, hat Emily bereits besucht. Wir erinnern uns an den Parfumlaunch ihrer Agentur sowie den Handtaschenklau ihrer Klassenkameradin aus der Sprachschule. Das Hotel Cheval Blanc im selben Gebäudekomplex wäre noch eine spannende Location. Beide eröffneten letztes Jahr nach jahrzehntelanger Renovierung durch den Luxuskonzern LVMH.

In der an 5-Stern-Hotels wahrlich nicht armen Stadt definiert das Cheval Blanc eine neue Klasse oberhalb des Luxus. Um die grösste Suite von Paris, ein Duplex mit 1000 qm, sieben Schlafzimmern, eigenem Pool und Panoramablick auf ganz Paris, ranken sich schon urbane Mythen. Weder Fotos noch Preise sickerten bisher durch. Emily, nimm uns doch mal zu einem Event dahin mit!

8 Quai du Louvre, chevalblanc.com

Bourse de Commerce

Rundbau mit viel Sichtbeton und 360-Grad-Deckengemälde: «Pinault Collection» in der Bourse de Commerce. Foto: Silke Bender

Cartier hat schon eins, Louis Vuitton, die Galeries Lafayette. Und nun auch François Pinault, der Herr über Gucci, Balenciaga & Co.: ein eigenes Museum in Paris. Die «Pinault Collection» zog letztes Jahr in die alte Handelsbörse ein.

Topkunst trifft auf Toparchitektur. Der Japaner Tadao Ando hat in den historischen Rundbau mit 360-Grad-Deckengemälde und Glaskuppel quasi ein neues Gebäude gesetzt: einen 9 Meter hohen und 30 Meter breiten Zylinder aus Sichtbeton. Diesen kann man auf labyrinthischen Treppen und glasverkleideten Umläufen umrunden, was spannende und kontrastreiche Perspektiven eröffnet. Das ständig wechselnde Tageslicht, das durch die Glaskuppel fällt, gibt dem Raum eine an de Chiricos magische Architekturlandschaften erinnernde Qualität. Total instagramable!

2 Rue de Viarmes, pinaultcollection.com

Maison Dior

So etwas wie der Olymp der schönen neuen Shoppingwelt: Maison Dior. Foto: Silke Bender

Auf der Dior-Vespa haben wir sie schon gesehen, im neuen Lifestyletempel noch nicht. Die frisch renovierte Maison Dior an der historischen Adresse 30 Avenue Montaigne gilt als so etwas wie der Olymp der schönen neuen Welt des Shoppings. Flagship-Store wäre ein viel zu banales Wort. Bei Dior kann man nun auch essen, schlafen (es gibt eine Suite für Stammkunden), shoppen und schöner werden. Und sich bilden.

Mit «La Galerie» hat man sich nebenan ein eigenes Modemuseum gegönnt. In Christians traumhaft inszeniertes Wunderland fällt man nicht durch den Kaninchenbau, sondern erklettert es auf einer illuminierten Wendeltreppe. Man dreht sich nach oben wie durch ein Kaleidoskop aus Glasvitrinen, die mit Tausenden von Dior-Objekten bestückt sind: Miniaturen von Kleidern, Schuhen, Handtaschen oder Parfumflacons in allen Farben des Regenbogens. Amazing!

30 Avenue Montaigne, dior.com

Cartier

Willkommen an der Place Vendôme: Das Stammhaus des Schmuck-und Uhrenherstellers Cartier. Foto: Getty

Noch läuft die dritte Staffel nicht, aber Emily Cooper alias Lily Collins ist jetzt schon überall präsent: Sie lächelt als das neue Gesicht des Schmuck- und Uhrenhauses Cartier von etlichen Werbeplakaten in der Stadt.

Auch das alte Stammhaus von 1899 an der Place Vendôme zeigt sich pünktlich zu Weihnachten mit strahlend neuem Gesicht. Der Chefchirurg, das Architekturbüro Moinard Bétaille, orchestrierte dafür mehr als zwei Jahre lang zwölf Handwerksmeister und 40 Manufakturen, um die nun lichtdurchfluteten fünf Etagen nach allen Regeln der Kunst und des guten Geschmacks auf Vordermann zu bringen.

13, rue de la Paix, cartier.com

Anreise: Mit TGV Lyria mehrmals täglich von Zürich/Basel oder Bern nach Paris, sbb.ch. Reiseveranstalter: frantour.ch. Allgemeine Infos: atout-france.fr/

