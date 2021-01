Antisemitismus in Wiesendangen – «So etwas soll kein Kind erleben müssen» Eine Schülerin wird so lange gemobbt und rassistisch beleidigt, bis sie sich umbringen will: Wiesendangens Gemeindepräsident Urs Borer bedauert die Vorfälle. Jigme Garne

Die Sekundarschule in Wiesendangen: Eine Schülerin soll hier massiv gemobbt worden sein – auch mit antisemitischen Beleidigungen. Archiv: mad

In Wiesendangen haben Jugendliche eine Schülerin monatelang gemobbt und antisemitisch beschimpft. Sie hoben ständig den Arm zum Hitlergruss. «Bring di umm», schrieb ihr ein Junge im Klassenchat. «Drecksjude», sagte ein anderer mehrmals. Das Mädchen litt derart unter dem Druck, dass es sich das Leben nehmen wollte. Es kam in eine psychiatrische Klinik.

Diese Ereignisse, die «Das Magazin» am Wochenende in einem detaillierten Artikel schilderte, sind 2017 und 2018 vorgefallen. Mindestens einer der Mobber blieb seiner politischen Gesinnung seither treu: Laut Bericht trat er der rechtsextremen Gruppe Nationalistische Jugend Schweiz bei, die vor einigen Monaten in Winterthur in Erscheinung trat.