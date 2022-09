Claude Julien, wie sind Sie ausgerechnet in Ambri gelandet?

Claude Julien: Ich kenne Assistenztrainer René Matte seit fast 30 Jahren. Er fragte mich an der letzten WM, ob ich den Start der Saison in Ambri verbringen möchte als Berater des Coaching-Staffs. Eishockey ist meine Passion. Ich hatte das Glück, als Trainer so viele gute Erfahrungen zu sammeln. Ich möchte diese nun weitergeben.

Luca Cereda: Ich arbeite seit sechs Jahren mit René zusammen, das ist heutzutage im Sport eine sehr lange Zeit. Wir wollten neue Elemente in unsere Arbeit hineinbringen. Ich wollte jemanden, der viel mehr Erfahrung hat als ich und der bereit ist, diese mit uns zu teilen. Ich will wissen, ob das, was wir machen, richtig ist. Für mich ist es eine Ehre, Claude dabei zu haben. Für die Spieler ist es gut, mit jemandem zu arbeiten, der die Weltbesten trainiert hat. Ich habe darum diesen Sommer auch mit dem Tessiner Skitrainer Mauro Pini gesprochen, der Petra Vlhova betreut. Du kannst von Leuten, die mit den Allerbesten arbeiten, so viel lernen. Nur schon, wenn du weisst, wie sie mit ihnen umgehen.