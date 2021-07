FCW vor dem Saisonstart - «So etwas wie der Frühling darf sich nicht wiederholen»

Mit den Transfers ist Oliver Kaiser zufrieden – was nicht heisst, dass an Personalien schon alles erledigt ist.

Oliver Kaiser, wie sehen Sie, ganz allgemein, die Lage des FCW vor dem Meisterschafts-Startspiel in Lausanne?

Grundsätzlich positiv. Natürlich gibt es die üblichen Dinge wie kleinere oder manchmal auch grössere Verletzungen. Also fallen in Lausanne mit dem verletzten Florian Baak und dem gesperrten Gabriel Isik gleich zwei Innenverteidiger aus. Die Ansätze, wie ich sie in den Vorbereitungsspielen gesehen habe, waren gut – auch beim 0:4 gegen Betis Sevilla. Aber man muss auch Tore schiessen, da müssen wir uns verbessern. Manches ist gut. Aber – kein Zweifel – wir müssen effizienter werden, und zwar in beiden Strafräumen.