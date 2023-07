Berg am Irchel , 1.8.2019 / Bundesfeier beim Landihaus in Berg am Irchel mit dem neu gestalteten Platz. Foto: Nathalie Guinand

In Aadorf wird an drei verschiedenen Orten gefeiert: am 31. Juli ab 18 Uhr auf dem Gemeindeplatz Aadorf oder beim Schützenhaus Ettenhausen. Am 1. August ab 11 Uhr in der Turnhalle Guntershausen.

Adlikon: Siehe Andelfingen oder Humlikon.

In Altikon wird am 31. Juli gefeiert. Um 19.15 Uhr geht es beim Schützenhaus los mit einem Apéro, den die Gemeinde offeriert. Danach gibt es eine Festwirtschaft mit Grill. Um 20.30 Uhr hält FDP-Kantonsrat Martin Huber eine Festansprache.

Andelfingen und Kleinandelfingen feiern traditionell gemeinsam – dieses Jahr mit einem Brunch um 9 Uhr im Schlosshof. Erwachsene bezahlen zehn, Kinder fünf Franken. Um 10.30 folgen die Begrüssung von Gemeindepräsident Hansruedi Jucker und die Ansprache von Kantonsrätin Sibylle Jüttner. Um 18 Uhr öffnet die vom Verein Feuerkiste geführte Festwirtschaft auf dem Müliberg. Es folgen Höhenfeuer und Feuerwerk um 22 Uhr.

Die Feier in Bauma beginnt am 1. August bereits um 10 Uhr morgens im Schulhaus Altlandenberg. Die Festrede hält FDP-Nationalrätin Regine Sauter, es gibt musikalische Unterhaltung.

Ab 18 Uhr ist die überdachte Festwirtschaft zur Bundesfeier in Benken geöffnet. Geführt wird sie vom Frauenverein. Das Feuer wird vom Turnverein aufgestellt, ein abgesperrter Platz steht für Feuerwerk zur Verfügung. Um 21.30 Uhr startet der Lampionumzug für die Kinder.

Auf dem Landihaus-Platz beginnt das 1.-August-Fest in Berg am Irchel. Die Festwirtschaft wird um 18 Uhr durch die Irchelschützen Berg-Buch eröffnet, es gibt Würste und Brot. Um 20 Uhr eröffnet der Musikverein Brass Band Berg am Irchel die Bundesfeier, Gemeindepräsident Roland Fehr übernimmt die Begrüssung, Kantonsrat Konrad Langhart hält die Ansprache.

Die Bundesfeier findet in Brütten auf dem Aussichtspunkt Buck statt. Ab 19 Uhr und bis zum Entfachen des Feuers um 21.30 Uhr offeriert die Gemeinde allen Bewohnerinnen und Bewohnern eine Wurst und ein Getränk. Um 20.30 Uhr hält Nationalrat und FDP-Vizepräsident Andri Silberschmidt eine Ansprache.

In Buch am Irchel wird neben der Irchelhalle 1. August gefeiert. Um 11 Uhr begrüsst Gemeinderat Rafael Keller, die Ansprache hält Pfarrer Hans Peter Werren. Anschliessend spielt das Ländlertrio Alpenblick. Die Festwirtschaft mit Grilladen und Getränken wird von der Kulturmission Buch am Irchel organisiert.

In Dachsen veranstalten der Gemeindeverein und die Gemeinde den 1.-August-Brunch in der Badi Bachdelle. Der Anlass dauert von 9 bis 13 Uhr und findet bei jeder Witterung statt.

In Dägerlen laden Gemeinderat und Kulturkommission auf dem Resi oberhalb Rutschwil ein. Die Gemeinde offeriert ab 18.30 Uhr einen Apéro. Um 19 Uhr startet ein Geländelauf und der Schützenverein eröffnet die Festwirtschaft. Die Ansprache hält Alt-Gemeindepräsident Heinz Peter. Um 22 Uhr finden Fackelzug und Höhenfeuer statt.

Dättlikon feiert den Nationalfeiertag ab 16 Uhr im Schützenhaus. Besucher können sich im Pfeilbogenbau und Feuermachen ausprobieren oder sich im Planschbecken abkühlen. Um 18.30 hält EVP-Kantonsrat Donato Scognamiglio die Festansprache. Wurst und Brot werden von der Gemeinde offeriert und um 21.30 wird das 1.-August-Feuer entzündet.

Dinhard feiert am 1. August ab 18 Uhr beim Markwalderschürli. Die Festansprache hält um 20 Uhr SVP-Nationalrat Benjamin Fischer.

Die Bundesfeier in Dorf findet am 31. Juli im Zelt auf dem Platz neben der Mehrzweckhalle Trottenacker statt. Der Anlass, der vom Gemeinderat und dem Frauenturnen organisiert wird, beginnt um 19.30 Uhr. Gemeindepräsident Patric Eisele übernimmt die Begrüssung, Gastredner ist Kantonsrat Paul Mayer. Um 21.45 Uhr folgt der Fackelzug zum Höhenfeuer.

Die Feier in Elgg startet um 17 Uhr auf dem Sportplatz Im See. Um 18.45 Uhr geben die Tambouren ein Platzkonzert, um 20 Uhr hält der Thurgauer Kantonsrat Peter Bühler eine Ansprache. Der Fackel- und Lampionumzug zum Feuer startet um 21.30 Uhr.

In Ellikon an der Thur beginnt die Bundesfeier um 19 Uhr beim Werkgebäude. Um 20.30 Uhr begrüsst Gemeindepräsident Beat Klein die Gäste, danach hält Ruedi Winkler eine Festansprache. Um 21 Uhr findet der Lampion- und Fackelumzug der Kinder statt, um 22 Uhr wird der 1.-August-Funken abgebrannt.

Die 1.-August-Feier in Elsau findet in der Badi Niderwis statt. Ab 19 Uhr bietet das Kioskteam am Grill, unterstützt vom TV Räterschen, Speis und Trank an. Die Feier wird musikalisch umrahmt und Gemeindepräsident Daniel Schmid wird um 19.15 Uhr eine Ansprache halten. Um 21.15 Uhr startet der traditionelle Fackelzug zum Funken hinauf auf den Himmerech.

Der traditionelle Bundes-Zmorge in Feuerthalen findet auf dem Areal des Zentrums Kohlfirst statt. Es spielt die Stadtmusik Harmonie Schaffhausen. Die Teilnahme kostet zehn Franken für Erwachsene und fünf Franken pro Kind. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 27. August, ist erforderlich.

Der Gemeinderat und der Militärschützenverein Flaach organisieren die Bundesfeier in der Worbighalle Flaach. Die Festwirtschaft beginnt um 18.30 Uhr, um 20 Uhr folgt die Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten. Danach hält Jan Lochbihler, amtierender Welt- und Europameister in der Disziplin Gewehr 50 Meter liegend, die Festrede. Um 21 Uhr startet der Fackelumzug zum Festfeuer.

In Flurlingen findet die 1.-August-Feier ab 18 Uhr auf dem Schützenhausgelände statt. Organisiert wird sie dieses Jahr vom Pistolen-Club Flurlingen Ausseramt. Da auf das 1.-August-Feuer verzichtet wird, spendiert die Gemeinde eine Gratis-Bratwurst oder einen Gratis-Cervelat.

In Gachnang gibt es von 16 Uhr bis 17 Uhr bei der Schulanlage Islikon eine Happy Hour sowie Thurgauer Glace und Kuchen. Um 16.45 stimmt ein Alphorn-Duett die Gäste ein, danach gibt es eine Festwirtschaft, Konzerte des Musikvereins Islikon-Kefikon und von Nicolas Senn am Hackbrett. Die Festansprache hält Journalist Mario Testa.

Hagenbuch feiert ab 18 Uhr beim Schützenhaus Hagenbuch-Schneit. Die Reden halten der Gemeindepräsident und die SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer. Um 21.30 Uhr ist Abmarsch zum Höhenfeuer, um 22.30 Uhr gibt es ein grosses Feuerwerk.

Henggart beginnt die Bundesfeier auf dem Guggenhürli um 18 Uhr. Um 19.30 Uhr spendiert die Gemeinde Apéro-Getränke. Gemeindepräsident Andreas Wyler begrüsst die Besuchenden um 20 Uhr, danach halten verschiedene Jungpolitiker eine Ansprache. Die Festwirtschaft wird geführt vom Jodlerclub Tannhütte Henggart mit musikalischer Unterhaltung.

In Hettlingen organisiert der FC Seuzach die Bundesfeier am 31. Juli ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Hettlingen. Am 1. August wird ab 11 Uhr bei Frühschoppen und einer traditionellen Begrüssung durch Gemeindepräsident Bruno Kräuchi gefeiert. Die Festansprache hält SVP-Kantonsrat Tobias Weidmann um 12.45 Uhr.

Beim Schützenhaus in Humlikon organisiert der Schützenverein Humlikon-Adlikon die Bundesfeier mit Festwirtschaft und Grillstellen für Mitgebrachtes. Das Fest dauert von 18 bis 23 Uhr. Beim Eindunkeln gibt es ein grosses Höhenfeuer.

Die Stadt Illnau-Effretikon feiert dieses Jahr bereits am 31. Juli auf dem Märtplatz von Effretikon. Organisiert durch den Bierbrauer-Verein IGBA. Ab 16 Uhr gibt es Getränke, ab 17 Uhr Essen. Um 18 Uhr begrüsst Stapi Marco Nuzzi, es folgen Festreden des ehemaligen SBB-Chefs Benedikt Weibel und «Frauen im TAZ»-Präsidentin Carmen Affentranger. Um 21 Uhr spielt Adam’s Wedding.

Kleinandelfingen: Siehe Andelfingen.

In Laufen-Uhwiesen organisiert der Dorfverein Urfar-Nohl um 31. Juli eine Feier. Die Festwirtschaft im Nohlbuck beginnt um 18 Uhr. Von dort aus haben die Besuchenden den Blick auf das grosse Feuerwerk am Rheinfall und die Flugshows des PC-7-Teams und des Super-Puma-Display-Teams der Schweizer Armee ab 20 Uhr.

Lindau feiert den 1. August im Lindengüetli. Um 18 Uhr offeriert die Gemeinde einen Apéro. Ab 18.45 Uhr gibt es Musik, etwa um 20.45 Uhr begrüsst Gemeindepräsident Bernard Hosang die Anwesenden. Es folgen die Festansprache von René Kaufmann, Gastronom und ehemaliger Wirt im Illnauer Rössli, sowie der Fackelzug der Kinder zum Feuerplatz.

In Marthalen wird am 1. August bei Schönwetter auf dem Lindenhof und bei Regen im Feuerwehrgebäude gefeiert. Die Festwirtschaft geht um 10.30 auf, um 11 Uhr spielt der Brass-Band-Posaunenchor ein Eröffnungsstück, dann begrüsst Gemeindepräsident Matthias Stutz die Anwesenden. Landwirt und Kantonsrat Hans Egli aus Steinmaur hält die Ansprache. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen.

Die Bundesfeier in Neftenbach findet traditionsgemäss auf dem Chräen statt. Um 17 Uhr öffnet die Festwirtschaft, ab 18 Uhr sorgen die Zipfi Zapfi Buam für musikalische Unterhaltung. Die Festansprache hält die Neftenbacher Schauspielerin Anikó Donáth. Mit Lampions und Fackeln können die Gäste zum Höhenfeuer spazieren.

In Ossingen wird die Bundesfeier um 14.30 Uhr mit kleinem Apéro auf dem Gemeindeplatz und in der angrenzenden Küblerschür eröffnet. Um 15 Uhr beginnt der Postenlauf für Kinder und Jugendliche. Um 16 Uhr hält Regierungsrat Mario Fehr eine Rede. Später folgen Abendessen und Bar. Um 17 Uhr zeigen die Organisatoren Turnende Riegen Ossingen eine Darbietung.

In Pfungen ist am 31. Juli ab 18 Uhr die Festwirtschaft hinter der Dorfstrasse 22 geöffnet. Der offizielle Festakt beginnt um 20 Uhr mit Begleitung durch den Musikverein Pfungen. Am 1. August besammeln sich Mädchen- und Jugendriege um 21 Uhr auf dem Gemeindeparkplatz. Gemeinsam spazieren die Besucher mit Fackeln zum 1.-August-Platz, wo ein Höhenfeuer angezündet wird und es eine Festwirtschaft gibt.

Die Bundesfeier in Rheinau beginnt um 18.30 Uhr auf dem Schulhausplatz. Die Festwirtschaft führt die Musikgesellschaft Rheinau, die ab 20.30 Uhr spielt. Gemeindepräsident Andreas Jenni übernimmt die Begrüssung, der Stammer Kantonsrat Martin Farner hält die Festansprache. Um 21 Uhr stellen sich die Jungbürger und Jungbürgerinnen vor, danach folgt eine Vorführung des Turnvereins Rheinau.

Die Bundesfeier in Rickenbach beginnt um 20.15 Uhr auf dem Chrameschberg. Auf dem Programm stehen eine musikalische Darbietung durch den Musikverein, turnerische Vorführungen und eine Festansprache durch den Historiker Meinrad Suter. Es gibt gratis Wurst und Brot.

In Russikon beginnt die 1.-August-Feier um 19 Uhr mit einer Festwirtschaft auf dem Riedhusplatz. Es gibt Ghackets und Hörnli sowie Glace für die Kinder. Um 20.30 Uhr hält Gemeinderätin Natalie Furrer eine Ansprache, um 21.30 Uhr startet der Fackel- und Lampionumzug zum Bruederbüel, wo dann das Feuer entzündet wird.

In Schlatt gibt es am 1. August von 9 bis 12 Uhr ein Zmorgebuffet im Schwimmbad. Der Preis für das Buffet à discrétion beträgt 20 Franken, Kinder von 6 bis 16 bezahlen 10 Franken. Die Gemeinde bittet um Anmeldung bis 28. Juli.

In Seuzach findet die Bundesfeier im Buechewäldi statt und wird durch den Tennisclub organisiert. Sie startet bereits am 31. Juli um 17 Uhr mit Bar- und Festbetrieb. Für musikalische Unterhaltung sorgt DJ Jürg. Am 1. August geht es um 12 Uhr weiter mit einem Konzert der Musikgesellschaft Seuzach. Die Festrede hält Rolf Lussi, Präsident des Nordostschweizer Schwingerverbands. Kinder können zwischen 11 und 16 Uhr den Tennissport kennen lernen.

Mit einem Brunch von 9 bis 12 Uhr beginnt die Gemeinde Stammheim ihre 1.-August-Feier. Die Festansprache übernimmt Regierungsrat Ernst Stocker um 10.15 Uhr. Der Anlass wird durch den Musikverein Stammheim und die Formation Typisch Chrüz und Quer musikalisch begleitet. Der Brunch kostet für Erwachsene 25 und für Kinder 10 Franken.

Thalheim an der Thur feiert den 1. August beim ehemaligen Schützenhaus. Die Festwirtschaft beginnt um 19 Uhr, der Gemeindearbeiter bereitet das 1.-August-Feuer vor. Die Landifrauen Thalheim/Gütighausen sorgen für das Essen.

Die Gemeinde Trüllikon feiert den 1. August mit der Eröffnung der Festwirtschaft ab 14.30 Uhr in der Baumann-Scheune. Um 18 Uhr begrüsst die Gemeindepräsidentin Claudia Gürtler die Anwesenden. Die Besammlung für den Marsch mit Lampionumzug zum Höhenfeuer auf dem Hattlebuck ist um 21.30 Uhr.

Die Bundesfeier in Truttikon findet am 31. Juli vor der Turnhalle beim Primarschulhaus statt. Ab 19 Uhr starten der von der Politischen Gemeinde gestiftete Apéro und die Festwirtschaft vom Militärschützenverein. Um 20.15 Uhr begrüsst Gemeindepräsident Sergio Rämi die Festgesellschaft. Es folgen Lampionumzug zum Feuer.

Im Schützenhaus Turbenthal beginnt die Bundesfeier am 1. August um 17 Uhr. Die Ansprache hält SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer. Auf dem Programm stehen ein Lampionumzug und ein Höhenfeuer. Zudem darf man Feuerwerk mitbringen. Das Trio Berner Örgeliplausch macht Musik.

Die Bundesfeier in Volken findet beim Schulhaus Ankacker statt. Der Apéro von 11 bis 12 Uhr wird von Stephan Jäggli musikalisch begleitet. Danach hält der Komiker, Jurist und Moderator Sven Ivanić die Festansprache. Die Festwirtschaft wird vom Frauenchor organisiert und dauert bis 16 Uhr. Würste sollen die Besuchenden selbst mitbringen, Getränke gibt es vor Ort. Der Fackel- und Lampionumzug startet um 21.30 Uhr bei Gemeindehaus.

In Weisslingen findet die Bundesfeier im Ortsteil Neschwil statt. Gefeiert wird ab 17 Uhr beim Restaurant Freihof. Um 19 Uhr hält Kantonsrat Paul von Euw, Bauma, eine Festrede. Es folgt ein Höhenfeuer inklusive Feuerwerk.

Wiesendangen feiert den 1. August gleich zweimal: am 31. Juli mit Barbetrieb in der Wisenthalle und dann am 1. August ab 12 Uhr, ebenfalls in der Wisenthalle, mit Festwirtschaft. Um 20 Uhr begrüsst Gemeinderat Andreas Müller die Gäste, um 21 Uhr hält Regierungsrat Ernst Stocker eine Festansprache. Um 22 Uhr wandern Kinder und Jugendliche mit Fackeln zum Höhenfeuer auf dem Büel beim Schwimmbad.

Die SVP organisiert die Feier in Wila im Gebiet Hofwies, sie beginnt um 19 Uhr. Die Festansprache hält SVP-Kantonsrat Domenik Ledergerber. Geplant sind zudem ein Höhenfeuer und ein Lampionumzug. Für die musikalische Unterhaltung ist das Örgelitrio Nessensohn zuständig.

In Wildberg trifft man sich am 1. August ab 20.45 Uhr im Obere Luegeten, zu Gast ist SVP-KantonsraT Martin Hübscher.

Die Stadt Winterthur startet um 9.30 Uhr mit Posaunenklängen vom Nordturm der Stadtkirche in den Nationalfeiertag. Danach folgt beim Gewerbemuseum ein historischer Stadtrundgang. Um 12 Uhr eröffnet Peter Arbenz, Präsident der Bundesfeierkommission und Alt-Stadtrat (FDP), den eigentlichen Festakt im Stadthaus. Die Festansprache hält Mario Fehr, der parteilose Regierungspräsident des Kantons Zürich. Zum Schluss gibts einen Apéro. Die Ortsvereine Oberwinterthur und Hegi feiern in der Halle 710 beim Eulachpark. Die Kabarettistin Rebekka Lindauer hält die Festansprache, danach gibt es eine Turnvorführung mit Pyramide vom TV Hegi, die Landeshymne, Blasmusik und einen Auftritt der Band Wirbelwind. In Seen wird auf dem Sässel in Iberg gefeiert – mit Höhenfeuer, der Reitschule Isliker und einem Fackelumzug für die Kinder. Martin Hübscher, SVP-Kantonsrat und Landwirt aus Bertschikon bei Wiesendangen, hält die Festrede. In Wülflingen findet dieses Jahr keine Bundesfeier statt.

Die Bundesfeier in Zell steigt am 1. August auf dem Wissen ob Langenhard ab 19.30 Uhr. Die Rede hält Regierungsrat Ernst Stocker (SVP).

