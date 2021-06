Bahnhofplatz wurde zur Festhütte - So feierte Winterthur ihre Nati-Helden

Abo Zürich feiert historischen Sieg Ausnahmezustand rund um die Langstrasse – samt Kuhglocke

Trotz Gewitter und Regen: In der Stadt versammelten sich Fussballfans in Scharen, um in Public Viewings den EM-Knüller Frankreich - Schweiz zu sehen. Danach steigt die Strassenparty.