Wollen alles ganz genau wissen: Die angehenden Journalisten und Journalistinnen bei der Umfrage im Skills Park Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

Die Attraktionen im Skills Park sind vielfältig, haben aber alle etwas gemeinsam: Sie sind nicht ungefährlich. Rutschsocken, Helme und Matten sollen vor gröberen Verletzungen schützen. Überwindung brauchen die Kinder beim Sprung vom Turm oder am Start der Rampe trotzdem. Wer meist noch mehr leidet, sind die Erwachsenen, wie eine Umfrage vor Ort zeigt.

«Je nachdem muss man eine Sekunde wegschauen»

Bianca Cizerl aus Oberseen ist mit einer zweiten Klasse im Skills Park unterwegs. Foto: Anna Brack

Lehrerin: «Ich unterrichte eine Unterstufenklasse. Am meisten Sorgen mache ich mir, wenn meine Schüler auf dem Pumptrack unterwegs sind, weil sie dort mit den Scootern sehr schnell fahren. Vorher hatte ein Kind Angst auf dem Sprungturm. Deswegen bin ich auch gesprungen. Ich denke aber, die Kinder können sich gut selbst einschätzen. Ich sehe ja, dass sie es können – da ist die Angst nicht so schlimm. Je nachdem muss ich aber schon eine Sekunde wegschauen.»

«Landbote»-Zukunftstag Infos einblenden Elf Kinder im Alter zwischen zehn und 13 Jahren haben am Donnerstag am Zukunftstag auf der «Landbote»-Redaktion teilgenommen. Sie erlebten, wie eine Zeitung entsteht, und trugen auch gleich selbst zur aktuellen Ausgabe bei. Gemeinsam besuchten sie den Skills-Park, testeten Attraktionen, interviewten BMX-Fahrer Matthias Hilber und befragten Kinder und Erwachsene zu ihren Ängsten. (dba)



«Wir haben keine Angst»

Gianni Horber mit Tochter Emilia und Sohn Phil aus Weinfelden. Foto: Tanja Hudec

Vater: «Ich habe schon Angst, dass meinen Kindern etwas passieren könnte. Vor allem auch wegen der anderen Kinder, die nicht schauen. Man leidet ja immer mit. Mein Sohn ist schliesslich erst knapp drei Jahre alt – da braucht es schon Überwindung von meiner Seite. Aber für die Kinder sind die Bewegung und der freie Raum wichtig. Sie müssen lernen, die Gefahr selbst einzuschätzen. Zum Glück ist alles gut gepolstert und geschützt. Um meine Angst zu überwinden, haben wir zuerst bei harmlosen Attraktionen begonnen. Wenn man weiss, was das Kind kann, ist es auch einfacher. Phil ist gut im Klettern, dann traue ich ihm auch mehr zu.

Tochter (5): Wir haben keine Angst. Vor nichts.

Sohn (3): Ich habe auch überhaupt keine Angst.

«Augen zu und durch»

Torsten Berlin mit Sohn Eddie aus Zell. Foto: Tanja Hudec

Vater: «Wenn mein Sohn im Skills Park unterwegs ist, sorge ich mich natürlich um ihn. Ich sage mir dann aber, dass er das braucht, um seine eigene Angst zu überwinden. Ich sollte da Vorbild sein und versuchen, damit klarzukommen. Ich werde deshalb sicher vom Sprungturm springen – das ist die grosse Sache für meinen Sohn. Er ist da schon mehrmals runtergesprungen, nach einer längeren Pause war die Angst aber zu gross. Jetzt bin ich gespannt, ob er das heute noch einmal in Angriff nimmt.»

Sohn (9): «Mit dem Trottinett hatte ich vorher Angst, den steilen Hang hinunterzufahren. Ich habe dann aber einfach gedacht: Augen zu und durch. Der Sprungturm macht mir ein bisschen Sorgen. Ich muss schauen, ob ich heute genug Mut habe.» (Anmerkung der Redaktion: Eddie hat seine Angst überwunden und ist tatsächlich vom Sprungturm gesprungen.)

«Ich habe einfach an mich geglaubt»

Mutter Zekyie Rösli mit Tochter Elif aus Oberseen. Foto: Maileena Murphy

Mutter: «Ich muss aufpassen, dass ich meine Angst nicht auf meine Kinder übertrage. Ich bin selbst sehr ängstlich. Aber ich habe halt einen sehr wilden zehnjährigen Sohn, und durch ihn habe ich gelernt, mehr loszulassen. Manchmal schaue ich aber immer noch weg. Ich mache meinen Kindern zwar Mut, aber selbst würde ich mich nicht vom Sprungturm getrauen. Meine Tochter ist, wie ich, von Natur aus eher ängstlich. Auch ihr hat der Bruder gutgetan, sie ist jetzt viel mutiger.»

Tochter (8): «Ich gehe am liebsten aufs Trampolin. Überwinden musste ich mich auf dem Sprungturm. Dann habe ich es aber doch gemacht – ich habe einfach an mich geglaubt. Es war super. Beim Trottinettfahren hatte ich am Anfang auch Angst, dann habe ich mich aber doch getraut. Dass meine Mutter manchmal Angst um mich hat, merke ich nicht.»

