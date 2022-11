Sweet Home: 10 Wohnideen – So geht Gemütlichkeit auf die coole Art Kuschlige Wohnlichkeit funktioniert auch ohne Schnörkel und Omasessel. Mit diesen Inspirationen können sich sogar Puristen auf einen gemütlichen Winter einstellen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Wenig Aufwand, viel Wärme

Wohnzimmer mit edlen Textilien und Accessoires. Foto über: Alvhem

Gemütlichkeit hat viel damit zu tun, dass man sich an einem Ort wohl, geborgen und sicher fühlt. Man wünscht sich mehr Gemütlichkeit, wenn es draussen kalt ist. Daher ist die Wärme ein wichtiger Faktor, um diese wohlige Ambiance zu kreieren. Wärme ist nicht nur eine Sache der Temperatur, sondern auch ein Gefühl. Mit Textilien schaffen Sie gleich beides. Teppiche und Vorhänge helfen nämlich dabei, einen Raum zu isolieren und bringen Sanftheit in einen Raum. Auch Decken auf dem Sofa sorgen für Wärme. Sitzt man nämlich lange still, friert man eher, als wenn man sich bewegt. Ohne viel Deko und Kram, dafür aber mit gekonntem Styling schaffen Sie ebenfalls Warmherzigkeit. Wählen Sie wenige, aber besondere Stücke. Stellen Sie Zweige ein, statt den zu perfekten Floristenstrauss. Entscheiden Sie sich für dezente Farben oder Naturtöne und hängen Sie ruhige, eher abstrakte Bilder an die Wand.