Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – So geht Zivilschutz Modernster Ausbildungsunterricht mit Hellraumprojektor und Trockentoilette: 1989 sah sich der Winterthurer Zivilschutz genötigt, auf Kritik am «Zuvielschutz» zu reagieren. Regula Geiser

Zivilschutzausbildung in Winterthur, Instruktion tragbare Trockentoiletten, 1989. Eines von über

60‘000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden

können. Bild: Marc Dahinden / bildarchiv.winterthur.ch

1959 sprach sich das Schweizer Volk für die Aufnahme eines Zivilschutzartikels in der Bundesverfassung aus. Am 1. Januar 1963 trat das Bundesgesetz über den Zivilschutz in Kraft. Doch seit es den Zivilschutz gibt, gibt es auch die Zivilschutzgegner. Mit Bezeichnungen wie «Zuvielschutz» oder «Opium für das Volk» stellten sie die Daseinsberechtigung des Zivilschutzes immer wieder in Frage.

Auch in Winterthur genoss der Zivilschutz nicht in allen Bevölkerungskreisen den besten Ruf – unter anderem aufgrund der nicht immer über alle Zweifel erhabenen Ausbildung. In einem Interview im «Landboten» vom Januar 1989 nahm der damalige Vorsteher des städtischen Zivilschutzamtes, Hansueli Locher, Stellung und beantwortete Fragen zur Instruktion.

Unterricht mit Hellraumprojektor und Tonbildschau

Überdurchschnittlich gut sei diese in Winterthur, betonte er, und für den theoretischen Unterricht sei man mindestens so gut ausgerüstet wie die Armee. Modernste Mittel würden eingesetzt – damals waren das unter anderem Hellraumprojektoren und Tonbildschauen – und als didaktisches Konzept werde das Reglement «Ausbildungsmethodik» der Armee angewendet. Ganz allgemein aber werde so viel wie möglich praktisch gearbeitet.

Die Momentaufnahme aus einem Instruktionskurs für die sachgemässe Anwendung von tragbaren Trockentoiletten könnte die Worte des obersten Winterthurer Zivilschützers nicht besser unterstreichen. Theoretischer und praktischer Unterricht gehen da Hand in Hand. Nur der Hellraumprojektor fehlt – und die Tonbildschau.

