Sweet Home: Beginnen Sie zu gärtnern! – So gehts auch ohne grünen Daumen Fixfertiger Topfgarten auf Bestellung oder clevere Balkonkistchen: Neun Tipps und Inspirationen für den Frühlingsgarten. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – «Töpfern» Sie

Kleine Frühlingsfreuden: Blumen in Töpfen. Foto: @Montydon

Das Gärtnern ist eine grosse Kunst und nicht alle haben das Talent oder die Möglichkeit dazu. Etwas, das alle können, ist fertige Pflanzen in Töpfe zu setzen. Momentan gibt es die allerschönsten Frühlingsblumen, wie Narzissen, Osterglocken, kleine Traubenhyazinthen oder Stiefmütterchen. Sie zaubern den Frühling auch auf den kleinsten Balkon oder Fenstersims. Dieses schöne Bild stammt aus dem Instagramacccount vom grossen Gartenmeister und Autor Monty Don. Seine Sendungen im BBC, die oft am Sonntagmorgen im Fernsehen laufen, sind die schönsten Gartensendungen und strahlen die Ruhe und Inspiration aus, die man sich an einem Sonntagmorgen wünscht. Und: Sie wecken die Liebe an der Erde und den Pflanzen.

2 – Lassen Sie sich einen Topfgarten liefern

Mediterraner Garten : Pflanzen wie Zitronen, Lavendel und Oliven in Terracottatöpfen von Zweigstelle .

Wer sich einen hübsch bepflanzten Topfgarten auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten wünscht, aber meist beim Planen aufgibt, hat nun ganz neu eine Adresse, bei der man sich seinen fertig gepflanzten Topfgarten bestellen kann. Das Schweizer Unternehmen heisst Zweigstelle und ist in der Nähe von Zürich. Sie finden dort zum Beispiel einen Topfgarten im mediterranen Stil mit Zitronen, Lavendel, Oliven, Rosmarin und bodendeckendem Thymian in wunderschönen Terracottatöpfen. Daneben gibt es aber auch den coolen Designergarten, einen Bienengarten, einen romantischen Garten oder einen sonnigen beziehungsweise schattigen Stadtgarten. Alle Topfgärten werden in verschiedenen Grössen angeboten, also für den kleinen Balkon bis zum chicen Vorgarten.

Topfgarten im Landhausstil : Holunder, Hortensie n , Anemone n , Brautschleier und Funkie n von Zweigstelle .

Die Idee ist genial, denn wie oft wünscht man sich, seinen Aussenbereich hübsch zu bepflanzen, und scheitert letztlich an der aufwändigen Beschaffung der richtigen Pflanzen und passenden Töpfe. Vor allem Stadtbewohner ohne Auto, mit zu wenig Zeit und fehlender Kraft kennen das. Bei den fertigen Topfgärten, die ins Haus geliefert werden, ist die Pflanzenwahl so, dass die ganze Saison über etwas blüht. Die Pflanzen sind auch mehrjährig. Zudem bekommt man wertvolle Pflegetipps und kann sich Dünger und bald auch Gartengeräte gleich mit bestellen.

3 – Gönnen Sie sich hübsche Balkonkistchen

Clever und schön: Balk o nkistchen inklusive Aufhängevorrich t ung und Entwässerungsyste m . Foto: Ferm Living

Ein anderes Problem, mit dem man sich oft herumschlägt als Stadtbewohner mit Balkon, ist die Wahl der Kistchen. Meine Terracottakistchen hängen ziemlich schief in fürchterlichen Hängevorrichtungen aus Metall am Balkongeländer. Zudem sind sie schwer und brechen auch schon mal. Diese wunderschönen und praktischen Kistchen wären da eine Lösung, die ich mir ernsthaft überlege. Sie sind von Ferm Living und kosten 79 Euro. Sie sind schlicht und man kann sie in verschiedenen Farben wählen: Schwarz, Hellgrau, Dunkelgrün oder wie hier in Cashmere Beige. Sie sind mit einem Entwässerungssystem ausgerüstet und wetterfest.

4 – Kreieren Sie einen Küchengarten

Kleiner Küchengarten: Schlichte Kiste für allerlei Kräuter. Foto: Ferm Living

Die Pflanzenkisten der dänischen Firma Ferm Living sind schon beinahe Kultstücke. Man kann sie auf Füssen kaufen oder klassisch. So können Sie einfach Töpfe reinstellen und die Kisten da platzieren, wo sie passen. Zum Beispiel mit Kräutern in der Küche.

5 – Entdecken Sie die Coolness von Urban Gardening

Textile Gefässe: Taschen statt Töpfe gibt es von der französischen Firma Bacsac .

Die wohl coolsten Produkte für Urban Gardening sind von der französischen Firma Bacsac. Sie haben vor einigen Jahren die textilen Blumentöpfe erfunden und stilsicher auf den Markt gebracht. Mittlerweile ist ihr Sortiment gewachsen und bietet allerlei Grössen, Varianten, Farben und fantastische Ideen. Die textilen Gefässe sind einfach im Handling, da sie nicht schwer sind. Zudem ist der Bacsac ein nachhaltiges Produkt, das recycelbar ist und die Pflanzen besser gedeihen lässt wie herkömmliche Töpfe.

6 – Besuchen Sie die Stadtgärten

Parkschönheit: Der Garten der Villa Patumbah in Zürich. Foto: MKN

Die allereinfachste Art, grossartige Gärten zu geniessen, geht in der Stadt. In Zürich haben wir viele wunderschöne Villengärten, die als Parks allen offen stehen. Falls Sie sie entdecken wollen, dann nutzen Sie diese tolle Karte. Mit Miss C. habe ich sie alle regelmässig besucht und wir waren manchmal ganz alleine dort, als wären wir die eigentlichen Besitzer. Mit meinem neuen Hündchen Daisy werde ich auch bald grössere Spaziergänge machen können und ihr diese prächtigen Gärten zeigen. Auf meinem Instagramaccount entdecken Sie viele Parkausflüge und natürlich auch Daisy, unser neues Familienmitglied.

Folgen Sie mir, wenn Sie Lust haben, um ein bisschen hinter die Kulissen von Sweet Home zu sehen und zu erfahren, was Sie Neues auf Sweet Home lesen können. Ich weiss nicht, wie stark diese Gärten nun in der Pandemiezeit besucht werden. Vielleicht sind sie nun auch so überfüllt wie die Wälder. «Unser» Wald hat leider seinen Zauber verloren und ist zum Tummel- und Actionpark geworden – und leider auch zur Toilette von vielen! Mein persönlicher Wunsch: Wer die Natur liebt, respektiert und schützt sie auch. Seit dem Lockdown vor einem Jahr habe ich nie mehr Tiere im Wald gesehen, vorher jeden Tag. Dafür rasen Velos, auch Elektrovelos, durch Spazierwege und Familien erobern mit Hängematten und Kinderpartys auch das Innere des Waldes.

7 – Dekorieren Sie mit Gartenliebe

Frühlingshafte Dekor a tion: Giesskannen werden zu verspielten Blumentöpfen . Foto: Bungalow

Wenn Sie Ihrem Balkon für den Osterapéro auf die Schnelle ein wenig Frühlingsstimmung geben möchten, dann ist diese charmante Dekoration eine gute Idee: Blumensträusse in antiken Giesskannen hängen mit Schnüren am Sonnendach.

8 – Kreieren Sie einen Vintage-Garten

Kleiner , weisser Garten: Blechgefässe als Cachepots für romantisches Landhausfeeling. Foto über: Hometalk

Mit antiken Blechbehältern können Sie auch einfach Landhauscharme in den Garten oder auf den Balkon bringen. Nutzen Sie sie als Cachepot und stellen Sie Töpfe mit weissen Blumen rein. Wer weisse Gärten liebt, der besucht den wohl berühmtesten weissen Garten, den die berühmte und berüchtigte Vita Sackville-West in Sissinghurst gestaltet hat. Und da Reisen nicht angesagt ist, empfehle ich Ihnen die spannende Biographie der Schriftstellerin und einen Bildband von Sissinghurst.

9 – Geniessen Sie die Zeit draussen

Lieblingsplatz: Schaffen Sie e inen Platz, an dem Sie den Garten geniessen können. Möbel und Foto von Broste Copenhagen .

Das Allerwichtigste aber in Sachen Garten und Gärtnern ist die Zeit, die man draussen in der Natur verbringt. Ob Sie nun pflanzen, hacken und jäten oder einfach Kaffee trinken und ein Buch lesen: Geniessen Sie den Frühling, ihren Garten, den Balkon oder den Park – und tragen Sie ihrer Umwelt Sorge.

