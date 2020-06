Schwimmbäder in Winterthur – So gehts zurück in die Badi Am Samstag gehen die Winterthurer Schwimmbäder wieder auf. Die Gäste müssen aber Abstand halten. Jonas Keller

Endlich wieder Wasserspass – auch wenn man vorläufig nur allein rutschen soll. Bild: Nathalie Guinand

Am Samstag starten die Winterthurer Schwimmbäder mit Corona-Verspätung in die Saison. Für alle gilt: Rein darf nicht mehr als eine Person auf zehn Quadratmeter. Und: Abstand halten ist Selbstverantwortung. «Die Bademeister haben keine Kapazität, das überall zu überprüfen», sagt Dave Mischler vom Sportamt Winterthur. Entsprechend wird auch nicht kontrolliert, wie viele Gäste gleichzeitig ins Wasser gehen. Sollte das allerdings zu einem Problem werden, könnten die Regeln diesbezüglich verschärft werden, so Mischler.