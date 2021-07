Von Kopf bis Fuss: Kichererbsen – So gesund sind Hummus, Falafel & Co. Von Schlankmacher bis Eiweissbombe: Silvia Aeschbach sagt, was alles in der Hülsenfrucht steckt. Silvia Aeschbach

Gesunder Eiweisslieferant: 100 g getrocknete Kichererbsen enthalten rund 20 g Eiweiss. Foto: Adam Bartoszewicz (Unsplash)

Vor allem als Hauptbestandteil von Hummus und Falafel kennen – und mögen – wir Kichererbsen. Doch die Hülsenfrucht, die erst in den letzten Jahrzehnten mit der orientalischen Küche hierzulande populär wurde, punktet nicht nur kulinarisch. Die unscheinbare und sehr günstige Hülsenfrucht ist auch äusserst gesund.

Man braucht man viel Zeit, um getrocknete Hülsenfrüchte essbar zu machen.

Kichererbsen werden einerseits getrocknet, anderseits als vorgekochte Konserve im Glas, im Beutel oder in der Dose verkauft. Zudem sind Kichererbsen auch als Mehl erhältlich. Roh sind Kichererbsen übrigens nicht nur nicht essbar, sondern sogar giftig. Sie enthalten Lektin, welches erst beim Kochen mit mehr als 70 °C zersetzt wird. Das Gute an getrockneten Kichererbsen ist, dass ihr Geschmack kräftiger ist als jener von vorgekochten. Allerdings braucht man viel Zeit, um getrocknete Hülsenfrüchte essbar zu machen: Zuerst muss man sie – am besten 12 bis 24 Stunden – einweichen, dann müssen sie ein bis zwei Stunden in Wasser gekocht werden, bevor man sie schliesslich für diverse Gerichte verwenden kann. Vorgekochte Kichererbsen dagegen können nach dem Abspülen und Abtropfen sofort weiterverwendet werden, sie müssen nur noch erwärmt werden – für einen Salat nicht einmal das.