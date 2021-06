Von Kopf bis Fuss: Vitaminbomben – So gesund sind Sommerfrüchte Wir werfen einen Blick auf einige der beliebtesten Beeren und Früchte und zeigen auf, was in ihnen steckt. Silvia Aeschbach

Süss und gesund: Kaum eine Frucht schmeckt so verführerisch wie frische, vollreife Erdbeeren . Foto: Getty Images

Bei den Angeboten, die es heutzutage in jedem grösseren Supermarkt gibt, könnte man meinen, die meisten Früchte hätten immer Saison. Natürlich: Irgendwo auf der Welt haben auch mitten in unserem Winter gewisse Früchte Saison. Am besten schmecken die meisten Obst- und Beerensorten aber, wenn sie möglichst frisch und reif, also mit kurzen Transportwegen, bei uns auf den Tisch kommen. Also dann, wenn sie bei uns Saison haben.

In diesem Blog werfe ich einen Blick auf einige der beliebtesten Sommerfrüchte und zeige auf, was in ihnen steckt. Dazu gibts nicht ganz alltägliche Küchentipps. Die Früchte werden meist einfach so pur genossen, oder in mannigfaltigen Süssspeisen von Glace, Creme und Mousse bis zu Torte und Kuchen sowie für Müesli und erfrischende Getränke verwendet. Sie eignen sich aber auch für die Verwendung in der salzigen Küche.