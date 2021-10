Kostenpflichtige Corona-Tests – So gross sind die Preisunterschiede im Raum Winterthur Ein Preisvergleich der Anbieter von Corona-Tests lohnt sich. Hier die Übersicht der günstigsten und teuersten Anbieter seit der Kostenpflicht am 11. Oktober. Nina Thöny , Thomas Münzel

Covid-Testzelt gegenüber der ZHAW an der Technikumstrasse: Einer von vielen neuen Anbietern, die gegenwärtig wie Pilze aus dem Boden schiessen. Foto: Enzo Lopardo

Seit Montag ist Schluss mit Gratistests. Ungeimpfte, die für ein Covid-Zertifikat einen Antigen-Schnelltest benötigen, müssen ihn in der Regel selbst bezahlen. Die preislichen Unterschiede bei den Tests in Winterthur und Umgebung sind allerdings enorm, wie eine aktuelle Auswertung dieser Zeitung zeigt. Denn eine Preisempfehlung des Bundes gibt es nicht. Jeder kann den Betrag selber festlegen. Das wiederum fördert den Preiskampf.

Von 23.50 Franken bis 95 Franken pro Test

Konkret: Je nach Zeitpunkt und Wochentag des durchgeführten Schnelltests werden in der Stadt zwischen 23.50 Franken (Test-Abo in der Ausgehmeile) und 95 Franken (Permanence) verlangt. Normalerweise kostet der Antigenschnelltest in der Permanence zwar 50 Franken. Doch nach 19 Uhr und an den Wochenenden verlangt die Haus- und Notfallarztpraxis am Hauptbahnhof einen zusätzlichen Unkostenbeitrag von 45 Franken.