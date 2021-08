Finanzplanung des Kantons Zürich – So gross wird das Corona-Loch in der Kantonskasse Finanzdirektor Ernst Stocker budgetiert für 2022 ein Minus von 300 Millionen Franken – und ist trotzdem zuversichtlich. Daniel Schneebeli

Ernst Stocker schaut trotz roten Zahlen zuversichtlich in die Zukunft. Foto: Fabienne Andreoli

Das Corona-Loch in der Staatskasse scheint weniger gross zu werden als bisher gedacht. Der Regierungsrat schätzt die Auswirkungen der Pandemie zuversichtlicher ein als noch vor einem Jahr, wie die am Freitag von Regierungsrat Ernst Stocker (SVP) vorgelegte Finanzplanung zeigt.

Insbesondere bei den Steuereinnahmen wird in den kommenden vier Jahren mit 200 Millionen höheren Einnahmen gerechnet als vor einem Jahr.

Im nächsten Jahr budgetiert Stocker mit einem Minus von 300 Millionen Franken. Auch in den Folgejahren erwartet er rote Zahlen. Insgesamt rechnet Stocker über die acht Jahre der Finanzplanung (vier zurückliegende und vier kommende Jahre) mit einem Verlust von 750 Millionen Franken. Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass dieser Wert nicht im Minus liegen darf (mittelfristiger Ausgleich).

Gleichwohl beantragt der Regierungsrat dem Parlament für die nächsten zwei Jahre keine Steuererhöhung. Der Staatssteuerfuss soll bei 100 Prozent bleiben.

Stark wachsende Erträge

Wegen der kommenden mageren Jahre wird das Eigenkapital bis im Jahr 2025 von 10,6 auf 8,7 Milliarden Franken sinken und die Verschuldung entsprechend steigen. Der Aufwand erhöht sich im kommenden Jahr um knapp 700 Millionen Franken. Hauptgrund sind zusätzliche Zahlungen an die Gemeinden. Es geht um erhöhte oder neue kantonale Beiträge an die Ergänzungsleistungen und an die Gemeindestrassen.

Bis 2025 rechnet die Regierung mit 1,2 Milliarden höheren Ausgaben. Die Erträge steigen in der gleichen Zeitspanne um 1,6 Milliarden Franken – auch wegen der erwarteten höheren Steuererträge.

