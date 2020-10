Die aktuelle Situation

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in den vergangenen Tagen im Kanton Zürich sprunghaft angestiegen. Die Gesundheitsdirektion meldet am Donnerstagnachmittag 1278 Neuinfizierte. Am Vortag waren es 977. Insgesamt befinden sich 221 Personen in Spitalbehandlung – so viele wie bisher noch nie. Das sind 20 Personen mehr als am Mittwoch. 26 werden beatmet.

Seit dem Beginn der Pandemie sind 169 Personen verstorben (94 in Alters- und Pflegeheimen, 72 im Spital, 3 zu Hause). Der Kanton hat zudem 12'721 Personen registriert, die sich in Qurantäne befinden. Darin nicht enthalten sind jene, die aus einem Risikoland eingereist sind und deshalb in Quarantäne gehen mussten.

Das Zürcher Stadtspital Triemli hat vor wenigen Tagen die Kapazität seiner Corona-Isolationsstation kurzfristig von 24 auf 30 Betten erhöht und einzelne Patienten in andere Spitäler verlegt. «Wir befürchteten, dass es sonst am Wochenende nicht reichen würde», erklärte Andreas Zollinger, der ärztliche Direktor des Stadtspitals, das Vorgehen.

Das Personal aus dem Gesundheitswesen hat am Donnerstagnachmittag in Zürich für bessere Anstellungsbedingungen demonstriert. Rund 500 Personen bildeten beim Universitätspital eine Corona-konforme Menschenkette. Sie forderten mit ihrer Aktion eine familiengerechte Dienstplanung und Arbeitszeiten, die «nicht nur auf dem Papier» eingehalten würden. Zudem verlangten sie eine Überprüfung des Lohnsystems.