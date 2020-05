Gelockerte Massnahmen – So haben sich die Ausflugsrestaurants auf die Öffnung vorbereitet Weniger Plätze, kleinere Karten: Ab dem 11. Mai empfangen viele Restaurants in der Region wieder Gäste. Für den Hirschen in Kyburg lohnt sich der Aufwand jedoch nicht. Nicole Döbeli

Der Gastraum im Hirschen Kyburg wird noch einige Wochen länger leer bleiben. Archivbild: Johanna Bossart

Auf jedem Tisch im Restaurant Augarten in Rheinau steht ein Desinfektionsfläschchen, daneben liegt eine Liste, auf der sich die Gäste selbst eintragen können. Am 11. Mai dürfen Restaurants wieder öffnen, solange sie sich an die Schutz- und Abstandsregeln halten und die Koordinaten ihrer Gäste zwecks Corona-Nachverfolgung 14 Tage lang speichern. Im Augarten freut sich Chef de Service Nicole Schmid sehr auf die Wiedereröffnung: «Wir haben überall grosszügig Platz eingeplant.»