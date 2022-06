Hitzerekord beinahe geknackt – So heiss war es am Sonntag in Winterthur Die Temperaturen stiegen am Sonntagnachmittag in der Stadt auf über 35 Grad. Thomas Münzel

Viel trinken: Bei grosser Hitze sollte man auch ohne Durstgefühl regelmässig trinken. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt mindestens 1,5 Liter pro Tag. Foto: Keystone

Heisse Luft aus Nordafrika hat in Winterthur am Wochenende zu extrem hohen Temperaturen geführt. Am Sonntagnachmittag wurde der Höhepunkt der ersten Hitzewelle des Jahres erreicht: Um 15.25 Uhr zeigte das Thermometer bei der Wetterstation in Oberwinterthur 35,4 Grad an. Das ist der zweithöchste Juni-Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Winterthur. Selbst am Sonntagabend um 18.30 Uhr registrierte man noch eine Temperatur von 34,8 Grad.