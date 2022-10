Geldblog: Gewichtige Gebühren – So investieren Sie Freizügigkeitsgeld günstiger Wichtig ist auch bei Vorsorgegeldanlagen nur die Rendite nach Gebühren. Martin Spieler sagt, worauf es sich zu achten lohnt. Martin Spieler

Kleine Unterschiede, grosse Wirkung: Denn alljährlich fällige Gebühren summieren sich. Illustration: Christina Baeriswyl

Auf Anraten unseres Beraters habe ich mein BVG-Vermögen, welches nach Aufgabe meines Angestelltenverhältnisses auf einem Freizügigkeitskonto lag, zur Zähringer Privatbank bzw. zur Stiftung Independent transferiert. Das Geld wurde in einem Fonds angelegt, Strategie konservativ. Die Gebühren betragen pauschal 1,25 Prozent des Anlagevermögens. Dieses betrug bei der Einlage Mitte 2021 900'000 Franken. Die Gebühren betragen somit circa 12'000 pro Jahr, was mir doch ziemlich viel erscheint. Das Geld benötigen wir in absehbarer Zeit nicht, der Anlagehorizont beträgt noch 8 bis 10 Jahre. Wäre die Anlage in einem nicht-gemanagten Fond günstiger, und falls ja, könnten Sie einen empfehlen? Leserfrage von R.G.

Independent ist eine Freizügigkeitsstiftung mit Sitz im Kanton Schwyz. Sie ist von Banken und anderen Instituten unabhängig. In welchen Fonds genau Ihr Freizügigkeitsgeld investiert ist und wie sich die Gebühren im Detail zusammensetzen, kann ich aufgrund Ihrer Zeilen nicht beurteilen. Unabhängig von Ihrer heutigen Lösung bei Ihrer Bank und der genannten Freizügigkeitsstiftung, die übrigens ebenfalls Anlagelösungen auf Indexbasis führt, die in der Regel günstiger sind, fragen Sie mich nach Alternativen, wie Sie Ihr Freizügigkeitsgeld zu günstigen Konditionen langfristig investieren könnten.

Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan und verschiedene Anbieter setzen auch beim Investment von Freizügigkeitsgeld auf digitale Anlagemöglichkeiten, die sich oft durch tiefe Pauschalgebühren auszeichnen, wie wir dies bei der steuerbegünstigten Säule 3a kennen, wo Frankly von der ZKB und Viac mit tiefen Pauschalgebühren den Markt in Bewegung gebracht haben. Ähnliches sehen wir bei der Anlage von Freizügigkeitsgeldern.

Bei der Säule 3a und der Anlage von Freizügigkeitsgeldern kann es sich lohnen, Gebührenmodelle mit Pauschalen vorzuziehen.

Hier ist das Fintech Viac ebenfalls aktiv und offeriert je nach gewählter Strategie Pauschalgebühren von rund 0,5 Prozent oder weniger. Alles in allem sollen bei Viac die Gesamtkosten inklusive Produktgebühren laut eigenen Angaben 0,47 Prozent nicht übertreffen. Grundsätzlich muss man immer genau schauen, worauf sich die Gebühr bezieht und ob wirklich alle Gebührenkomponenten wie Produktkosten, Depotgebühren, Transaktionskosten etc. enthalten sind. Konkurrentin Finpension verrechnet eine Pauschalgebühr von 0,49 Prozent, bei der auch die Gebühren der eingesetzten Anlagefonds enthalten sind. Transaktions- und Depotgebühren werden keine verrechnet.

Das sind nur Beispiele, die aber zeigen, dass es sich durchaus lohnt, auch bei der Anlage seines Freizügigkeitsgeldes einen kritischen und detaillierten Blick auf die Gebühren zu achten, da diese die Rendite schmälern – und zwar jährlich. Grundsätzlich sind aktiv geführte Fonds aufgrund des höheren Aufwandes teurer als passiv geführte Fonds, die einfach einen bestimmten Index abbilden. Gerade bei der Säule 3a und der Anlage von Freizügigkeitsgeldern kann es sich lohnen, nicht nur auf Gebühren einzelner Fonds zu achten, sondern Gebührenmodelle mit Pauschalen vorzuziehen.

In Ihrem konkreten Fall würde ich die Gebührenfrage mit Ihrer Bank aktiv ansprechen und nach allfälligen Alternativen fragen. Parallel würde ich auch digitale Anlagelösungen mit Pauschalgebühren prüfen. Allerdings sollten Sie nicht allein nur auf die Gebühren achten, sondern mindestens so stark auch auf den Anlageerfolg der genutzten Lösungen. Wichtig ist auch beim Investment von Freizügigkeitsgeld nur die Anlagerendite nach Gebühren – also die effektiv erreichte Nettorendite.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

