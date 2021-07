Wetterprognose für Feiertag – So ist das Wetter in Winterthur am 1. August Meteorologin Gabriela Granat macht wenig Hoffnung auf einen trockenen Abend am Nationalfeiertag. Es könnte sogar wieder Hochwasser geben. Thomas Münzel

Wie viel wird man vom Feuerwerk sehen? Dieses Jahr wird es wohl nicht so schön wie auf diesem Foto. Foto: Thomas Reufer

Dass das Wetter am 1. August nicht gerade berauschend sein soll, hat man zwar in den letzten Tagen lesen können. Doch wie sieht es nun konkret aus für Winterthur und Umgebung? Kann man am Abend das Grillfest und das Feuerwerk vielleicht doch noch im Freien geniessen? Oder wird alles total verregnet sein? Meteorologin Gabriela Granat von Meteo Schweiz gibt dazu nun eine Prognose ab. «Wenn auch ohne Gewähr», wie sie betont.

Ziemlich sicher ist: Von Samstagabend bis Sonntagmittag ist im Raum Winterthur mit Dauerregen zu rechnen. «Die intensivste Phase ist in der Nacht auf Sonntag und am Sonntagmorgen», sagt Granat. «Wir erwarten für den Grossraum Winterthur bis am Sonntagabend teils bis zu 40 Liter pro Quadratmeter.» Es sei gut möglich, dass die Flüsse und Bäche deshalb temporär wieder stark anschwellen und darum mancherorts wieder mit Hochwasser gerechnet werden muss.