Öffentliche Auflage Verbundplanprojekt

Im Verlauf des letzten Jahres wurde das Verbundplanprojekt der öffentlichen Verkehrsmittel im Zürcher Verkehrsbund für das Fahrplanjahr 2024 erarbeitet. Die Erarbeitung durch den Zürcher Verkehrsbund ZVV erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den Verkehrsunternehmen im Kanton Zürich.

Ab dem 6. März 2023 finden Sie auf der Website des ZVV (www.zvv.ch) die öffentliche Auflage der geplanten Angebotsänderungen. Falls Sie ein Änderungsbegehren stellen möchten, reichen Sie dieses bitte bis spätestens am 27. März 2023 schriftlich (per Mail an gemeinde@henggart.ch oder per Post) an die Gemeindeverwaltung Henggart ein.

Stellungnahmen oder Änderungsbegehren können durch die Bevölkerung sowie auch Institutionen und ausserkantonale Gemeinwesen eingereicht werden.

Dies ist eine Mitteilung der Gemeinde Henggart vom 3. März 2023.